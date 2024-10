The First Berserker Khazan: Es wird blutig – Neue Eindrücke aus dem brachialen Soulslike

The First Berserker Khazan:

Das kommende Hardcore-Action-Rollenspiel "The First Berserker: Khazan" stimmt euch mit seinem blutigen Opening-Video auf ein brachiales Soulslike-Abenteuer ein.

Nächstes Jahr will „The First Berserker: Khazan“ die Soulslike-Konkurrenz ordentlich aufmischen! Nachdem zuletzt eine Beta-Phase des Action-Rollenspiels ihr Ende gefunden hatte, heizen die Verantwortlichen nun die Vorfreude der wartenden Spieler und Spielerinnen mit dem offiziellen Opening-Video an. Das fast zwei Minuten lange Video zeigt uns Hauptcharakter Khazan in Aktion, wie er sich gegen eine wahre feindliche Übermacht behaupten muss.

Wie gewohnt könnt ihr euch die Opening Cinematic, die auch kurze Einblicke in die Story des Spiels gewährt, weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Ein gefallener Held auf der Suche nach der Wahrheit

„The First Berserker: Khazan“ ist die neueste Auskopplung des „Dungeon & Fighter“-Franchise aus dem Hause Nexon. Darin schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Kriegers Khazan. Einst war er ein legendärer Held, der den Berserkerdrachen Hismar erschlagen hat. Allerdings soll sich anschließend alles für ihn ändern: Er wird des Verrats bezichtigt und ins Exil, jenseits der Grenzen des Reiches, verbannt. Kann er die Wahrheit aufdecken?

Um diese gewaltige Aufgabe erfolgreich angehen zu können, muss sich Khazan an jene Fähigkeiten erinnern, die ihn überhaupt erst zu einem so gefürchteten Krieger gemacht haben. Ihr müsst jede noch so unüberwindbar erscheinende Herausforderung meistern, um eure Rache zu bekommen und das einzufordern, was euch gehört. Die Macher versprechen mit dem Titel ein brachiales Hardcore-Action-Rollenspiel, das euch alles abverlangen soll.

Wie unbarmherzig die Kämpfe gegen allerlei kleine Standardfeinde und mächtige Bossgegner sein kann, haben wir auf der gamescom 2024 bereits am eigenen Leib erfahren. In Köln hatten wir die Chance, „The First Berserker: Khazan“ erstmals selbst anspielen zu können. Wie uns das gefallen hat, könnt ihr euch HIER in unserem Preview-Artikel zum blutigen Soulslike durchlesen.

„The First Berserker: Khazan“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Der Release ist für Anfang 2025 geplant. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist gegenwärtig noch unbekannt.

Wie gefällt euch das Opening-Video von „The First Berserker: Khazan“?

