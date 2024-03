The First Berserker Khazan: Singleplayer-Hardcore-RPG zeigt Bosskämpfe im Gameplay-Trailer

The First Berserker Khazan:

Zu "The First Berserker: Khazan" wurde neues Videomaterial veröffentlicht. Es zeigt Kämpfe mit Bossgegnern, lässt den Release-Termin allerdings weiter offen.

Der Publisher Nexon und der Entwickler Neople haben zum Singleplayer-Hardcore-Action-RPG “The First Berserker: Khazan” einen neuen Trailer veröffentlicht. Er enthüllt einige Gameplay-Szenen und zeigt widerspenstige Gegner.

Der Titel spielt – ähnlich wie “DNF Duel” aus dem Jahr 2022 – in der Welt von “Dungeon Fighter Online” und bietet unter anderem “furchteinflößende Bosskämpfe”.

Khazans Streben nach Vergeltung

In “The First Berserker: Khazan” übernehmen Spieler die Rolle des Helden Khazan, einem Vorfahren aller Slayer und des berühmten Schlächters des Berserkerdrachen Hismar. Sein Ziel ist es, die Wahrheit über seinen Untergang im Imperium aufzudecken.

Im Fokus des Hardcore-Action-Rollenspiels stehen laut Hersteller actionreiche Kämpfe, die Khazans Streben nach Vergeltung gegen jene, die seinen Untergang geplant haben, begleiten. Sie zeichnen sich durch “intensive, aggressive und ständig wechselnde Kampfstile” aus.

Um den Angriff der feindlichen Streitkräfte zu überstehen, sei es für Spieler entscheidend, die Fähigkeiten ihrer Spielfiguren zu steigern und Waffen sowie Rüstungen miteinander zu kombinieren, was zu unterschiedlichen Vorteilen führt.

“Während die Spieler schwierigere Missionen meistern, treten sie gegen furchterregende Bosse an und erwerben mächtige Ausrüstung und Fähigkeiten, um bösartige Kombos und stilvolle, aber brutale Niederschläge zu entfesseln”, so das Team hinter „The First Berserker: Khazan”.

Letztlich sollen Spieler “alle potenziellen Feinde finden, alles zurückfordern, was Khazan genommen wurde, Rache üben und Ehre und Ruhm zurückgewinnen”.

Weitere Informationen und einen Trailer hält unsere vorherige Meldung zum Spiel parat:

“The First Berserker: Khazan” wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (via Steam) entwickelt. Einen Termin gibt es bislang nicht. Nachfolgend kann jedoch das heutige Videomaterial gestartet werden:

