The First Berserker Khazan: World Premiere Trailer zeigt krachende Kämpfe des Hardcore-Action-RPGs

Mit "The First Berserker: Khazan" wurde im Rahmen der Game Awards 2023 ein neues Hardcore-Action-RPG offiziell angekündigt. Der erste Trailer zum kommenden Soulslike gewährt einen ersten Blick auf die krachenden Kämpfe.

"The First Berserker: Khazan" befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Bereits vor fünf Jahren bestätigte Entwicklerstudio Neople die Arbeiten an einem Singleplayer-Spin-off von „Dungeon Fighter Online“. Ursprünglich kündigten die Macher das Soulslike noch mit dem Codenamen „Project BBQ“ an, der sich später in „Project AK“ verändert hat. Nun steht mit „The First Berserker: Khazan“ der finale Titel des Harcore-Action-RPGs fest. Der World Premiere Trailer vermittelt euch einen Blick auf das krachende Gameplay.

Die Verantwortlichen versprechen eine knallharte Soulslike-Erfahrung, deren Grafikstil an einen Anime erinnert. Ausgehend von einigen Einstellungen und Designs im Trailer, scheint vor allem das beliebte Dark Fantasy-Epos „Berserk“ für die Spieleschmiede eine wichtige Inspirationsquelle gewesen zu sein. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Meistert die Kunst des Kampfes

„The First Berserker: Khazan“ wird, wie eingangs bereits erwähnt, Teil des „Dungeon Fighter“-Universums sein. Diese ist bekannt für ihren Anime-Artstyle sowie ihr unverwechselbares Kampfsystem. Hierin vereinen sich rasante Prügelspiel-Action und klassische RPG-Elemente zu einem fesselnden Erlebnis. Hinsichtlich der Story des kommenden Action-RPGs lässt sich Neople allerdings derzeit noch nicht in die Karten schauen und bleibt eher kryptisch.

Zur Geschichte des fordernden Soulslike heißt es lediglich: Das Reich Pell Los wurde erfolgreich gerettet, denn Khazan und Ozma konnten die Mächte des Bösen zurückdrängen. Allerdings wird Khazan fälschlicherweise des Verrats beschuldigt und aus dem Reich verbannt. Nun sinnt der fähige Krieger auf Rache an all jenen, die sich gegen ihn verschworen haben.

Damit der Protagonist dieses Ziel erreichen kann, müssen Spieler und Spielerinnen die „Kunst des Kampfes“ meistern. Darüber hinaus müssen die Fähigkeiten des Charakters stetig verbessert und Waffen sowie Rüstungen geschickt miteinander kombiniert werden. Während eures Rachefeldzugs müsst ihr euch in „The First Berserker: Khazan“ mit mächtigen Bossgegnern messen, um so neue Ausrüstungsgegenstände und Fertigkeiten zu erhalten.

Laut den Verantwortlichen sollten sich alle interessierten Spieler auf eine „brutale Reise“ gefasst machen. Ihr müsst immerhin mächtigen feindliche Kräften trotzen, um das zurückzufordern, was Khazan genommen wurde.

„The First Berserker: Khazan“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Release-Termin ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt.

