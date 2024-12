Mafia The Old Country: Story-Details und erstes Gameplay – Neuer Ableger im Trailer präsentiert

Mafia The Old Country:

Seit August wissen wir, dass Hangar 13 am Prequel "Mafia: The Old Country" arbeitet. Auf den The Game Awards 2024 bekamen wir endlich einen Trailer mit ersten handfesten Eindrücken zu sehen.

Auf den The Game Awards 2024 in der heutigen Nacht wurden nicht nur zahlreiche Spiele mit einem Award für besondere Leistungen ausgezeichnet. Gleichzeitig nutzten diverse Publisher das Event für Ankündigungen und Enthüllungen.

Wie wenige Tage vor dem Start der Veranstaltung bestätigt, waren unter anderem 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 zugegen. Diese nutzten die The Game Awards, um das im Sommer für den PC und die Konsolen angekündigte „Mafia: The Old Country“ offiziell in Form eines ersten Trailers zu enthüllen.

Der Trailer zu „Mafia: The Old Country“ geht auf die Geschichte ein und liefert uns zudem erste Eindrücke zu den Charakteren und der Spielwelt des kommenden „Mafia“-Abenteuers.

Ein Prequel zur originalen Trilogie

Bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung im Sommer bestätigte Hangar 13 die Gerüchte um ein Prequel zur ursprünglichen „Mafia“-Trilogie. Die Geschichte von „The Old Country“ setzt in den 1900er Jahren ein und beleuchtet laut offiziellen Angaben die Entstehungsgeschichte der sizilianischen Mafia.

„Entdecke die Ursprünge des organisierten Verbrechens in Mafia: The Old Country, einer düsteren Mafia-Geschichte, die in der brutalen Unterwelt Siziliens zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt“, so die Entwickler weiter. „Kämpfe, um in dieser gefährlichen und gnadenlosen Ära zu überleben: Realistische Grafiken und spannendes Storytelling bieten dir die Action, für welche die Mafia-Reihe berühmt ist.“

In der brutalen Ära, in die es uns in „Mafia: The Old Country“ verschlägt, hängt unser Überleben laut Hangar 13 sowohl von strategisch klugen Entscheidungen als auch unserer Durchsetzungsfähigkeit in Konflikten ab.

Authentizität ist laut den Entwicklern alles

Besonders großen Wert legen die Entwickler von Hangar 13 nicht nur auf eine spannende und glaubwürdige Geschichte. Wie das Studio kurz nach der Ankündigung von „Mafia: The Old Country“ im August versprach, soll uns das Prequel eine authentische Spielerfahrung bescheren, die sich auch in der Sprachausgabe niederschlägt.

Da die Geschichte im Sizilien der 1900er Jahre einsetzt, wird das Sizilianisch in der Sprachausgabe eine wichtige Rolle spielen. Die sizilianische Sprache hebt sich in verschiedenen Bereichen vom Italienischen ab. Beispielsweise durch andere Wortendungen oder den Wegfall von Lauten am Wortanfang.

„Mafia: The Old Country“ erscheint im Sommer 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

