Mafia The Old Country: Wann wird der Titel enthüllt? 2K Games sorgt für Klarheit

Mafia The Old Country:

Nach der offiziellen Ankündigung im Sommer dürfen wir uns in Kürze auf die Enthüllung von "Mafia: The Old Country" freuen. Wie 2K Games bekannt gab, erfolgt die Präsentation auf den The Game Awards 2024.

Im Rahmen des Opening Night Live-Events zur Gamescom 2024 kündigten 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 die laufenden Arbeiten am neuesten Ableger der „Mafia“-Reihe an.

Der Titel trägt den Namen „Mafia: The Old Country“ und wird für die Konsolen und den PC erscheinen. Nachdem bisher unklar war, wann wir mit der offiziellen Enthüllung und ersten Gameplayszenen rechnen dürfen, sorgte der verantwortliche Publisher 2K Games diesbezüglich endlich für Klarheit.

Wie das Unternehmen bekannt gab, erfolgt die Präsentation von „Mafia: The Old Country“ auf den The Game Awards 2024 in der Nacht von Donnerstag, den 12. Dezember 2024 auf den 13. Dezember 2024. Starten wird das Event um 1:30 Uhr unserer Zeit.

Die Ursprünge des organisierten Verbrechens

Allzu viele Details zu „Mafia: The Old Country“ nannten die Entwickler von Hangar 13 noch nicht. Stattdessen war in der offiziellen Ankündigung im Sommer lediglich die Rede davon, dass es uns in das Sizilien der 1900er Jahre verschlägt.

Die Geschichte von „The Old Country“ setzt weit vor den Geschehnissen der originalen Trilogie ein und wird laut Hangar 13 die Ursprünge des organisierten Verbrechens beziehungsweise der Mafia an sich beleuchten.

Mafia The Old Country has been confirmed for a full world premiere reveal on Thursday during #TheGameAwards



Set a reminder to watch now: https://t.co/6lWs80qSwH https://t.co/6FuIC0QRyB — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2024

Großen Wert legt das Team laut eigenen Angaben auf eine tiefgründige und spannende Geschichte. Gleichzeitig geht es darum, die Welt der Mafia glaubwürdig darzustellen. Dass es dabei alles Andere als zimperlich zur Sache geht, versteht sich sicherlich von selbst.

Daher wartet in „Mafia: The Old Country“ eine „brutale und gnadenlose Ära“, in der euer Überleben von intelligenten Entscheidungen und dem geschickten Umgang mit Waffen abhängt.

Authentizität ist alles

Ein weiterer Aspekt, der Hangar 13 besonders wichtig ist, ist eine realistische Umsetzung des alten Siziliens. Insbesondere die Sprache der Region soll im Spiel auf authentische Art und Weise umgesetzt werden, da sich das Sizilianisch in verschiedenen Bereichen vom klassischen Italienisch abhebt.

Zu den Eigenheiten des Sizilianischen gehören beispielsweise wegfallende Laute am Anfang von Worten oder andere Endungen.

Neben einer authentischen Umsetzung der sizilianischen Sprache sind natürlich Untertitel für die unterschiedlichen Regionen beziehungsweise Länder mit von der Partie. „Mafia: The Old Country“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Arbeit.

Der Release erfolgt im Laufe des Jahres 2025.

