Okami Sequel: Nachfolger zum Kult-Abenteuer angekündigt – Hideki Kamiya kehrt zurück

Nach Jahren voller Gerüchte, machte Capcom im Rahmen der The Game Awards 2024 endlich Nägel mit Köpfen: Das Kultspiel "Okami" erhält tatsächlich eine Fortsetzung, die sich nun offiziell in Entwicklung befindet.

Nach dem ursprünglichen Release von „Okami“ für die PS2 im Jahr 2006 fand das malerische Action-Adventure in den Folgejahren den Weg auf diverse Plattformen.

Zuletzt wurden die PS4, die Xbox One und die Switch mit HD-Versionen von „Okami“ versorgt. Ein Wunsch der Community blieb bislang allerdings unerfüllt: Ein echter Nachfolger. Nachdem sich in den letzten Jahren diverse involvierte Köpfe immer wieder für ein neues „Okami“ stark machten, kündigte Capcom das Sequel heute Nacht endlich offiziell an.

Der Nachfolger entsteht intern unter dem Codenamen „Okami Sequel“ und zeigte sich auf den The Game Awards 2024 in einem ersten malerischen Teaser Trailer. Das rund eine Minute lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Freut euch auf ein Wiedersehen mit Amaterasu

Erste Informationen zum kommenden Nachfolger des Kult-Abenteuers liefert uns die offizielle Website des Action-Adventures. Dort heißt es, das „Okami Sequel“ solle in der gleichen Art wie das Originalspiel daherkommen. Dementsprechend dürfen sich Fans erneut auf eine „herzerwärmende Geschichte“ und eine „einzigartige Spielwelt“ freuen. Darüber hinaus bleibt der neueste Ableger der schicken japanischen Wassertusche-Optik des Vorgängers treu.

Doch auch hinter den Kulissen gibt es erfreuliche Nachrichten für Fans des Originals. Hideki Kamiya, der Game Director des Originals, kehrt in derselben Position für die Fortsetzung zurück. Hierfür tut er sich erneut mit seinem einstigen Arbeitgeber Capcom zusammen. Anders als noch beim ersten „Okami“ werkeln jedoch mehrere Teams am Sequel.

Die „Okami“-Fortsetzung entsteht als Gemeinschaftsprojekt der Studios CLOVERS Inc, M-TWO Inc und Machine Head Works Inc. Ersteres ist Hideki Kamiya aktuelles Team. Neben ihm kehren übrigens noch weitere Entwickler zurück, die schon am Originalspiel mitgewirkt haben.

Der Game Director von „Okami Sequel“ wendet sich des Weiteren mit einer kurzen Mitteilung direkt an die wartenden Fans. Darin schreibt Kamiya, er habe “ nicht gedacht, dass der Tag wirklich kommen würde, an dem ich nach Okami zurückkehre und die Geschichte mit meinen eigenen Händen fortsetze.“ Selbst jetzt, da das Projekt endlich Realität wird, könne er zwischenzeitlich nicht glauben, dass er sich nicht in einem Traum befinden würde.

Obwohl die Sonne nun auf die „Okami“-Fortsetzung scheint, sei das Projekt noch immer „eine kleine Knospe, die gerade erblüht. Wir sind bereit, dieses neue Okami mit vielen bunten Blumen zu füllen und unser Bestes zu geben, um das Versprechen des nächsten Mal auf die beste Weise zu erfüllen. Bitte wartet alle voller Vorfreude.“

Wann und für welche Plattformen „Okami Sequel“ erscheinen soll, ist gegenwärtig noch unbekannt.

Freut ihr euch auf die Fortsetzung des malerischen Kult-Abenteuers „Okami“?

