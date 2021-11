Okami: Macher wünscht sich noch immer Fortsetzung zum Kultspiel

Dem malerischen Action-Adventure „Okami“, das erstmals im Jahr 2006 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, war seinerzeit kein großer kommerzieller Erfolg vergönnt. Der Titel wurde zwar von der Fachpresse sehr gut aufgenommen und erlangte schnell den Status als Geheimtipp, doch eine echte Fortsetzung erschien bis heute nicht. Hideki Kamiya, der Director des Spiels, wäre einer solchen jedoch nach wie vor nicht abgeneigt.

Okami: Hideki Kamiya will „irgendwann“ eine Fortsetzung entwickeln

Genauer äußerte sich Kamiya, der während seiner Zeit bei Capcom neben dem Fantasy-Abenteuer unter anderem federführend an „Devil May Cry“ und „Resident Evil 2“ mitwirkte, kürzlich in einem Interview mit dem YouTube-Channel Cutscenes (via TheGamer) zu seinem Wunsch, irgendwann eine Fortsetzung zu „Okami“ entwickeln zu wollen.

Zunächst führte das heutige Oberhaupt der Spieleschmiede PlatinumGames („Bayonetta“) aus, er habe sich damals nicht vorstellen können, eines Tages nicht mehr für Capcom zu arbeiten. Wie er anschließend gestand, habe er damals zudem fest damit gerechnet, erneut in die Cel-Shading-Welt rund um Sonnengöttin Amaterasu einzutauchen. Er habe gehofft, darin auf Dinge eingehen zu können, die es nicht ins erste Spiel geschafft hatten.

Sein Plan sei es deshalb gewesen, einige Facetten auszulassen, „um sie in einer Fortsetzung anzusprechen und die Fragen der Spieler zu beantworten, während ich andeute, wie die Geschichte endet.“ Unter anderem hätten der Director des Titels und seine Kollegen bereits damals diskutiert, wie sie die Pinsel-Mechanik in einem weiteren Spiel verbessern könnten.

Zum Thema: Okami: Ikumi Nakamura setzt sich für Fortsetzung ein – Pitch in Arbeit

Abschließend erklärte Hideki Kamiya, er habe bemerkt, „dass die Leute nach den Handlungspunkten fragen, die wir offen gelassen haben, und nach einer Fortsetzung fragen.“ Aus diesem Grund sei in ihm das Gefühl entstanden, er habe „Okami“ gewissermaßen unvollendet gelassen und ein Teil von ihm würde sich denken, er müsse sich darum kümmern. „Irgendwann möchte ich es tun“, ergänzte der Macher des Kultspiels.

Wünscht ihr euch ein „Okami 2“?

