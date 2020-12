Okami HD: Verkaufszahlen der einzelnen Versionen geleakt – Diese Plattform liegt vorne

"Okami HD" erschien für mehrere Plattformen.

In den vergangenen Jahren erschien „Okami HD“, die technisch aufpolierte Neuauflage des gefeierten Fantasy-Adventures, für verschiedene Plattformen.

Heute erreichten uns geleakte Verkaufszahlen zu den unterschiedlichen Versionen, denen sich entnehmen lässt, dass „Okami HD“ auf der Switch am erfolgreichsten abschnitt. Rund 600.000 Einheiten der verkauften Kopien entfielen demnach auf Nintendos Konsolen-Handheld-Hybriden. Es folgen der PC mit 536.000, die PlayStation 3 mit 529.000 und die PlayStation 4 mit 445.000 abgesetzten Einheiten. Die Xbox One-Version belegt mit 121.000 verkauften Kopien.

Die abenteuerliche Reise eines legendären Wolfs

Das originale „Okami“ verkaufte sich etwa 600.000 Mal, wobei auf die PlayStation 2 und die Wii jeweils knapp 300.000 abgesetzte Spiele entfielen. In „Okami“ beziehungsweise „Okami HD“ übernehmt ihr die Kontrolle über Amaterasu, die japanische Sonnengöttin, die die Gestalt eines legendären weißen Wolfs angenommen hat und danach strebt, Orochi, einen achtköpfigen Dämon, zu besiegen.

Auf der Switch, der Xbox One, der PlayStation 4 sowie dem PC wird den Spielern die Möglichkeit geboten, das Abenteuer in einer technisch überarbeitete Fassung und somit der Full HD-Auflösung zu genießen. Auf dem PC, der Xbox One X und der PlayStation 4 Pro ist zudem eine Unterstützung der 4K-Auflösung an Bord.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Okami HD