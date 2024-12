Onimusha Way of the Sword: Neuer Teil von Capcoms legendären Spielereihe angekündigt!

Onimusha Way of the Sword:

Capcom hat das Flehen der Fans endlich erhört und mit "Onimusha: Way of the Sword" einen neuen Teil der legendären Actionspielreihe angekündigt!

Bereits seit mehreren Jahren flehen Gaming-Fans Capcom geradezu an, die legendäre „Onimusha“-Reihe endlich zurückzubringen. Nun hat das japanische Unternehmen diese Rufe erhört und im Rahmen der Game Awards 2024 mit „Onimusha: Way of the Sword“ einen neuen Teil der traditionsreiche Spieleserie mit einem ersten Trailer angekündigt! Dieser zeigt uns vor allem schnelle und blutige Action gegen dämonische Krieger.

Den rund anderthalb Minuten langen Ankündigungstrailer zum krachenden Actionspiel könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Fast 20 Jahre liegt das letzte Onimusha-Abenteuer zurück

Während Capcom in den vergangenen Jahren andere erfolgreiche Spielereihen wie „Resident Evil“ oder auch „Monster Hunter“ fast regelmäßig mit neuen Ablegern bedacht hat, schauten „Onimusha“-Fans lange in die Röhre. Der letzte Hauptteil der Reihe, „Onimusha: Dawn of Dreams“, erschien im März 2006 für die PlayStation 2. Anschließend folgten lediglich zwei kleinere Spin-off-Games sowie ein Remaster des ersten Teils der Reihe, „Onimusha: Warlords“.

Informationen zum neuesten Ableger der Capcom-Marke sind gegenwärtig noch rar gesät. Die offizielle Website zu „Onimusha: Way of the Sword“ gewährt uns jedoch zumindest schon ein paar kleine Anhaltspunkte. Die Story soll Spieler und Spielerinnen unter anderem nach Kyoto führen, was während der Edo-Zeit noch die japanische Hauptstadt war. Allerdings wird Kyoto von unheilvollen dunklen Wolken und gefährlichen Genma-Kriegern heimgesucht.

Ihr schlüpft in die Rolle eines mysteriösen Kriegers, der einen mächtigen Oni-Panzerhandschuh sein Eigen nennt. Dieses mystische Artefakt erlaubt es seinem Träger, die dämonischen Genma zu töten. Inmitten der blutrünstigen Scharmützel sucht dieser Kämpfer nach einem Grund, um weiterzukämpfen. Doch welches Schicksal erwartet den geheimnisvollen Krieger am Ende dieses mit Gefahren gespickten Dark-Fantasy-Abenteuers?

Antworten auf diese Fragen werden wir vermutlich nicht allzu schnell bekommen. „Onimusha: Way of the Sword“ befindet sich gegenwärtig für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Der Release ist für 2026 geplant.

Freut ihr euch über die Ankündigung von „Onimusha: Way of the Sword“?

Weitere Meldungen zu Onimusha, Onimusha: Way of the Sword.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren