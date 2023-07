Capcom: Publisher ist bei Onimusha und weiteren Resident Evil-Remakes kurz angebunden

Der japanische Publisher und Spieleentwickler Capcom hat eine reichhaltige Vergangenheit, die mit zahlreichen Marken gefüllt, die die Fans gerne zurückkehren sehen würden. Darunter finden sich ein „Dino Crisis“, „Sengoku Basara“ oder auch „Onimusha“.

Viel gibt es noch nicht zu erzählen

In einem aktuellen Shareholder-Meeting hat das Unternehmen einige Fragen beantwortet. Unter anderem wurde folgende Frage gestellt: „Was sind Ihre Zukunftspläne für die Erweiterung der Monster Hunter-, Toraware no Paruma-, Sengoku Basara- und Onimusha-Reihen?“

Allzu viel wollte Capcom dazu nicht verlauten lassen, weshalb man sich mit einem kurzen Statement zufriedengeben muss, das darauf verweist, dass man aktuell die zukünftige Erweiterung dieser Titel diskutiert, damit sie von einem breiten Publikum genossen werden können.

Dieses Statement ist in der Mitschrift des Shareholder-Meetings häufiger zu finden. So hat man sich bei Fragen zu weiteren Remakes der „Resident Evil“-Reihe und der Serialisierung von „Exoprimal“ und „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ ebenfalls aus der Affäre gezogen.

Dementsprechend wird man weiterhin die Zeit abwarten müssen, bis Capcom bei all diesen Marken mehr mitzuteilen hat. Man kann nur hoffen, dass das Unternehmen die eine oder andere Marke mit neuen Spielen wiederbelebt, die dann auch auf den Niveau sind, das Capcom in den letzten Jahren bieten konnte.

Wer sich die weiteren Fragen und Antworten des Sharegolder-Meetings durchlesen möchte, wird hier fündig.

