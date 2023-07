Mega Man: Capcom spricht über eine mögliche Rückkehr der Marke

Mit Titel wie dem Nintendo Switch-exklusiven „Super Mario Bros. Wonder“ oder dem im Herbst für die Konsolen und den PC erscheinenden kooperativen „Sonic Superstars“ wurden in den vergangenen Tagen verschiedene Titel angekündigt, die beliebte 2D-Plattformer in einer modernisierten Fassung zurückbringen.

Passend dazu wurden die Verantwortlichen von Capcom im Rahmen einer Investorenkonferenz nach einem möglichen Comeback der legendären „Mega Man“-Franchise befragt. Wie das japanische Unternehmen bestätigte, wird intern definitiv über neue „Mega Man“-Titel und eine Fortsetzung der Hauptreihe nachgedacht.

Bevor neue Titel entworfen oder veröffentlicht werden können, müssten laut Capcom allerdings verschiedene Faktoren berücksichtigt werden.

Capcom hat aktuell nichts anzukündigen

„Mega Man ist eine der historischen Marken von Capcom und wird von den Fans geliebt. Daher möchten wir bei der Entwicklung der Serie sorgfältig vorgehen. Wir überlegen, wie wir die Produktion neuer Teile der Serie angehen können, was zahlreiche Faktoren erfordert, einschließlich der Entwicklung eines soliden Konzepts, von Ideen und Gameplay und so weiter“, so Capcom.

Da der Publisher bezüglich eines neuen „Mega Man“-Titels bisher nichts anzukündigen hat, bleibt allerdings abzuwarten, wann und in welcher Form es mit der beliebten Franchise weitergehen wird. Der letzte Ableger der Hauptreihe in Form von „Mega Man 11“ wurde im Jahr 2018 für den PC und die damaligen Konsolen veröffentlicht.

Darüber hinaus erblickten in den letzten Jahren Retro-Sammlungen wie die „Mega Man Zero/ZX Legacy Collection“ (2020) und die „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ (2023) das Licht der Welt.

Related Posts

Wie seht ihr das Ganze? Sollte Capcom die Reihe modernisieren? Oder würdet ihr euch eher über ein klassisches „Mega Man“-Abenteuer im alten Stil freuen? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: Capcom

Weitere Meldungen zu Mega Man.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren