Street Fighter 6: Verkaufszahlen erreichen großen Meilenstein – Capcom bedankt sich

Mit „Street Fighter 6“ veröffentlichte Capcom im vergangenen Monat den neuesten Ableger der Klutserie, der sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde.

Nachdem sich „Street Fighter 6“ innerhalb weniger Tage mehr als eine Million Mal verkaufte, gab Capcom via Twitter bekannt, dass kürzlich der nächste große Meilenstein erreicht wurde: Die zwei Millionen abgesetzten Einheiten.

In dem offiziellen Tweet wies Capcom nicht nur auf die aktualisierten Verkaufszahlen hin, sondern nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, um sich bei der Community für die Unterstützung zu bedanken.

Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass die Entwickler von „Street Fighter 6“ den neuen Meilenstein im Spiel mit einer kleinen Überraschung begehen werden.

Kurz vor dem Release riefen die Verantwortlichen von Capcom große Ziele aus und gaben bekannt, dass von „Street Fighter 6“ in den kommenden Jahren mindestens zehn Millionen Einheiten verkauft werden sollen. Damit würde der aktuelle Ableger „Street Fighter 5“, das laut Capcom sieben Millionen Abnehmer fand, deutlich schlagen.

Allerdings muss angemerkt werden, dass „Street Fighter 6“ neben den PlayStation-Konsolen und dem PC auch für die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, während die Xbox-Community beim Vorgänger leer ausging. Genau wie bei „Street Fighter 5“ verfolgt Capcom beim neuesten Serienableger den Plan, über einen langen Zeitraum neue Inhalte und Updates zur Verfügung zu stellen.

Den Anfang macht der 29,99 Euro teure erste Charakter-Pass, der ausgewählte neue Charaktere mit sich bringen wird. Am 24. Juli 2023 wird beispielsweise Rashid ins Rennen geschickt, der bereits im Vorgänger mit von der Partie war und in Form eines DLCs den Weg in „Street Fighter 6“ finden wird.

„Street Fighter 6“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich und wartete zum Launch mit 18 spielbaren Charakteren auf, unter denen sich diverse Fan-Favoriten wie Ken, Ryu, Chun-Li, Zangief oder Cammy tummeln.

