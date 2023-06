Street Fighter 6: Die alternativen Outfits zeigen sich in einem Trailer

In "Street Fighter 6" werden alle Charaktere auch ein alternatives Outfit zur Verfügung haben. Capcom stellt die Looks in einem neuen Trailer bereits vor.

Capcom stimmt weiterhin auf die nahende Veröffentlichung des Kampfspiels „Street Fighter 6“ ein. In dem neuesten Ableger der beliebten Reihe werden zum Start 18 unterschiedliche Charaktere zur Verfügung stehen, Dabei werden auch einige altbekannte Kämpfer und Kämpferinnen in einem neuen Look zurückkehren.

Ein klassischer Look für Ryu & Co.

Allerdings hat Capcom bestätigt, dass alle Charaktere auch ein alternatives zweites Outfit haben. Dadurch werden die klassischen Charaktere wie Ryu, Ken, Chun-Li, E.Honda, Zangief, Guile, Dhalsim, DeeJay, Blanka, Juri und Cammy ihre ikonischen Outfits zurückerhalten. All diese alternativen Kostüme kann man in zwei unterschiedlichen Arten freischalten. Entweder kämpft man sich durch den World Tour-Modus oder investiert die hartverdienten Fighter Coins und schaltet sie sich direkt frei.

Mit „Street Fighter 6“ bekommen die Spieler einen überaus umfangreichen Teil geboten, der mit World Tour einen neuen Einzelspieler-Modus einführt, in dem man einen komplett eigenen Charakter erstellt und bei den verschiedenen World Warriors in die Lehre geht. Dabei setzt Capcom auf ein vollständiges Rollenspielsystem und verspricht zahlreiche Überraschungen für Fans der Reihe. Einen klassischen Arcade-Modus und weitere Modi stehen ebenfalls zur Verfügung.

Selbstverständlich kann man sich auch ein weiteres Mal online in die Schlacht stürzen. Dafür kann man sich in ein neues Lobbysystem begeben, um andere Spieler kennenzulernen und direkt freundschaftliche Kämpfe auszutragen. In der Lobby, die wie eine Arcade-Spielhalle aufgebaut ist, stehen auch wahre Capcom-Klassiker wie „Final Fight“ zum Spielen bereit.

Am morgigen Freitag, den 2. Juni 2023 erscheint „Street Fighter 6“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC im weltweiten Handel. Hier ist der neue Trailer zu den alternativen Outfits:

