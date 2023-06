Street Fighter 6: Capcom verschiebt Turniere und den ersten Kampfpass

Das kürzlich veröffentlichte Kampfspiel „Street Fighter 6“ hat aktuell mit einigen Netzwerkproblemen zu kämpfen. Aus diesem Grund hat sich Capcom dazu entschieden, dass sie sowohl die geplanten Online-Turniere als auch den ersten Kampfpass verschieben.

Entwickler arbeiten an einer Lösung

Laut einer kurzen Ankündigung seitens der Entwickler ist das Online-Netzwerk „aktuell instabil“. Da dadurch sämtliche Online-Funktionen beeinträchtigt werden, möchte man die Turniere vorerst pausieren. Allerdings kann man noch nicht sagen, wie lange die Pause andauern wird.

Zudem hatte man ursprünglich geplant am 9. Juni 2023 den „Early Summer Vibes“-Kampfpass zu veröffentlichen. Doch auch dieser musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Bisher ist nicht einmal bekannt, was im Detail in diesem Kampfpass enthalten sein sollte. Das offizielle Statement lautet wie folgt:

„Aktuell beeinträchtigt die Netzwerkinstabilität alle Onlinefunktionen. Aufgrund der Instabilität verschieben wir den Start des ‚Early Summer Vibes‘-Kampfpasses, der für den 9. Juni geplant war. Sobald der neue Starttermin festgelegt wurde, werden wir eine weitere Ankündigung vornehmen. Der Grund für die Netzwerkinstabilität wird aktuell untersucht und wir wissen die Geduld unserer Spieler zu schätzen, während wir versuchen das Problem zu lösen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dies für unsere Spieler verursacht hat.“

Obwohl Capcom erwartet hatte, dass „Street Fighter 6“ potenziell erfolgreicher als der Vorgänger werden wird, hatte man nicht mit diesem Spieleransturm gerechnet. Nach den großartigen Kritiken war das Interesse an der neuesten Generation des Kampfspiel-Klassikers enorm gestiegen, sodass Spielerzahlen in Millionenhöhe verzeichnet wurden, die das Netzwerk nach und nach instabiler machten.

Dementsprechend sollte man noch etwas Geduld bewahren und hoffen, dass Capcom zeitnah eine nachhaltige Lösung findet.

