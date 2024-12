Zu den Titeln, die uns im Rahmen der The Game Awards 2024 präsentiert wurden, gehörte unter anderem "Dying Light: The Beast". Techland nutzte das Event für die offizielle Gameplay-Enthüllung des kommenden Ablegers und grenzte zudem den Release ein.

Im Rahmen der diesjährigen Gamescom kündigten die Entwickler von Techland mit „Dying Light: The Beast“ den neuesten Ableger der beliebten Horror-Action-Reihe an.

In der offiziellen Ankündigung wies Techland darauf hin, dass die Entwickler dieses Mal bewusst auf eine kürzere und kompaktere Spielerfahrung setzen. Auf den The Game Awards 2024 in dieser Woche nutzte Techland die gebotene Bühne, um uns in einem Trailer das erste handfeste Gameplay zum kommenden Ableger zu präsentieren.

Zudem grenzte das polnische Studio den Releasezeitraum von „Dying Light: The Beast“ ein und gab bekannt, dass wir im Sommer 2025 mit der Veröffentlichung rechnen dürfen.

Wie steht es um den Umfang?

Da es sich bei „Dying Light: The Beast“ um eine kompaktere Erfahrung handeln soll, dürfte sich natürlich die Frage nach der Spielzeit stellen. Wie Franchise Director Tymon Smektala im September verriet, werden wir etwa 18 Stunden benötigen, um die Kampagne von „The Beast“ abzuschließen.

Wer die optionalen Aufgaben meistern und die diversen Geheimnisse entdecken möchte, darf die eine oder andere Stunde mehr einplanen.

In „Dying Light: The Beast“ verschlägt es uns nach Castor Woods. „Dieses einst blühende Touristenziel ist weitgehend in Vergessenheit geraten und inzwischen von Zombies überrannt. Die Umgebung mit ihren natürlichen Sehenswürdigkeiten, kleinen Dörfern und Industriekomplexen bietet aber vielfältige Möglichkeiten, sich fortzubewegen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Du kannst dank deinen Parkour-Fähigkeiten die Oberhand über deine Gegner gewinnen oder mithilfe eines herrenlosen Geländewagens den Schrecken der Nacht entkommen.“

Nutzt den Tag und übersteht die Nacht

Wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu vier Spielern kämpft ihr in „Dying Light: The Beast“ um euer Überleben. Zu den Besonderheiten des neuen Ablegers gehört die Tatsache, dass die DNA des Hauptcharakters mit der von Zombies verwoben wurde.

Dies versetzt euch in die Lage, beim Kampf um das Überleben auf ganz neue Fähigkeiten zurückzugreifen.

Diesbezüglich ergänzte Techland: „Sie haben dich wie ein Tier eingesperrt. Jahrelange brutale Experimente forderten ihren Tribut, aber die Zombie-DNA und deine sind jetzt so miteinander verwoben, dass du in der Lage bist, eine animalische Kraft zu entfesseln. Sie fließt durch deine Adern. Keiner kann sie dir nehmen. Nutze sie. Und du wirst feststellen, dass es nicht nur ein Fluch ist.“

„Dying Light: The Beast“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Warum Techland auch die alten Konsolen weiter versorgt werden, verriet das Studio Ende August in einem Interview.

