Dying Light The Beast: Kleinere Welt, aber volle Entdecker-Action

Dying Light The Beast:

Wie die Spielwelt von "Dying Light: The Beast" aussieht, erklärte der Franchise-Director. Zwar müsst ihr euch auf weniger Km² einstellen, bekommt dafür aber eine höhere Detaildichte geliefert.

Auf der Opening Night Live der Gamescom 2024 kündigte Techland „Dying Light: The Beast“ an. Weil es sich hierbei um eine Standalone-Erweiterung handelt, ist mit einem geringeren Umfang als in den beiden Hauptablegern zu rechnen. Um die 20 Stunden sollen es sein.

Wir wissen bereits, dass ihr erneut in die Rolle von Kyle Crane schlüpfen wird. Mit ihm erkundet ihr eine neuen Schauplatz und profitiert von neuen Gameplay-Elementen.

Erkunden lohnt sich in Dying Light The Beast

Wie Franchise-Director Tymon Smektala jetzt im Interview mit GamingBolt bestätigte, fällt die Welt diesmal kleiner aus. Dafür soll sie aber „viel detaillierter“ sein, weshalb sich die „Erkundung auf Schritt und Tritt“ lohnt.

Castor Woods ist ein intensiver, atmosphärischer Schauplatz – ein ländliches, bewaldetes Tal mit wenigen unterschiedlichen Biomen, die vom Nationalpark bis zu Industriegebieten reichen. So beschreibt Smektala die Spielwelt

Environmental Storytelling soll eine wichtige Rolle spielen. Zudem könnt ihr überall Geheimnisse und versteckte Pfade entdecken.

Ein großer Unterschied zu den vorherigen beiden Maps: Euch verschlägt es nicht in ein Stadtgebiet, sondern in einen dichten Wald. Dies werdet ihr beim Movement deutlich spüren, wobei der Parkour weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

„Parkour ist ein zentrales Element der Dying Light-Franchise, also wussten wir, dass wir es beibehalten mussten, auch wenn die Umgebung anders ist“, heißt es dazu.

Es gibt daher weniger Gebäude und Strukturen, über die ihr klettern könnt. Wollt ihr irgendwo hinkommen, müsst ihr noch mehr als zuvor Geschicklichkeit beweisen. Des Weiteren sind Fahrzeuge verfügbar, damit ihr schneller von Gebiet zu Gebiet kommt.

In unserer Vorschau erfahrt ihr genauer, was mit „Dying Light: The Beast“ auf euch zukommt:

„Dying Light: The Beast“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Der Veröffentlichungstermin steht gegenwärtig noch aus.

