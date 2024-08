Dying Light The Beast: Spieler üben Kritik – Techland begründet Release für PS4 & Xbox One

Dying Light The Beast:

Die Ankündigung, dass "Dying Light: The Beast" auch für die Konsolen erscheint, wurde von der Community nicht nur positiv aufgenommen. In einem Interview nannte Techland die Gründe, die intern für eine Last-Gen-Version sprachen.

Mit „Dying Light: The Beast“ kündigte Techland in der letzten Woche ein neues Projekt an. Wie das polnische Studio anmerkte, haben wir es bei „The Beast“ mit einem Stand-Alone-Titel zu tun, der es auf eine Spielzeit von rund 20 Stunden bringen wird.

Wer die Ultimate Edition von „Dying Light 2“ sein Eigen nennt, kann den Stand-Alone-Titel zum Release ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Für Kritik sorgte zum Teil die Tatsache, dass „Dying Light: The Beast“ nicht nur für den PC und die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Darüber hinaus versorgt Techland die alten Konsolen PS4 und Xbox One. Eine Entscheidung, die Franchise Director Tymon Smektala in einem Interview begründete.

Techland möchte so viele Spieler wie möglich erreichen

Der Hauptgrund ist wenig überraschend, dass die Verantwortlichen von Techland „mit Dying Light: The Beast so viele Spieler wie möglich erreichen möchten“. Daher sind mehr als 117 Millionen verkaufte PS4-Konsolen sowie die (unbestätigten Berichten zufolge) 58 Millionen abgesetzten Xbox One-Systeme natürlich ein Grund, den Stand-Alone-Titel auch für die alte Konsolen-Generation zu veröffentlichen.

Gleichzeitig sei ein Teil der „Dying Light“-Community nach wie vor auf der PS4 und der Xbox One unterwegs. Selbiges gilt laut Smektala für Besitzer der Ultimate Edition von „Dying Light 2“.

Der Franchise Director weiter: „Bei Dying Light war die Situation noch anders, weil viele der Besitzer der Ultimate Edition weiter auf der alten Generation zu finden sind. Wir wollten sie nicht im Stich lassen.“

Leak führte zur Entwicklung von The Beast

Zur Entwicklung von „Dying Light: The Beast“ führte der Franchise Director aus, dass der Titel vor allem auf den umfangreichen Leak zu „Dying Light 2“ aus dem Januar 2022 zurückzuführen ist.

Seinerzeit fanden neben zwei Stunden Gameplay allerlei Details zu „Dying Light 2“ den Weg ins Netz. Darunter Informationen zu den geplanten DLCs.

Da die Entwickler davon ausgingen, dass ein großer Teil der Community den Leak gesehen hat, wich das Studio von seinen ursprünglichem Plänen ab. „Wir wussten, dass unsere engagiertesten Spieler, die am meisten Interesse am DLC gehabt hätten, den Leak wahrscheinlich gesehen haben. Dadurch wäre ihnen der Spielspaß verdorben worden“, so Smektala abschließend.

Wann „Dying Light: The Beast“ erscheinen wird, verriet Techland bislang nicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light: The Beast.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren