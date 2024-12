Borderlands 4: Gameplay und Story-Elemente im TGA-Trailer

„Borderlands 4“ gehört zu einem der meist erwarteten Games und über 52.000 Gamer verfolgen den neuen Borderlands-Teil bereits auf Steam. Der neue Teil wird neben dem PC auch für die PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.

Im Zuge der Game Awards 2024 hatte „Borderlands 4“ einen großen Auftritt. Wie im Vorfeld angekündigt, konnten Spieler erstmals einen Blick auf das Gameplay-Geschehen werfen.

Reichlich Action in der Game-Award-Präsentation

Die „Borderlands“-Reihe war bisher stets für ihren eigenwilligen Look bekannt. Mit den teils überzogenen Effekten und die cartoonhafte Grafik, prägte die Reihe das Genre der Loot-Shooter. Im Vergleich zu den Vorgängern, ist der Look des neuen Teils dagegen düsterer und erwachsener.

Im Angesicht einer neuen, noch gewaltigeren Bedrohung ist dies mehr als angebracht. Neben dieser Bedrohung ist bekannt, dass „Borderlands 4“ an das Ende des dritten Teils anknüpft, wodurch Genrekenner sich wahrscheinlich direkt wieder wohlfühlen dürften.

Nachfolgend könnt ihr euch den Gameplay-Trailer von den Game-Awards anschauen:

Borderlands 4 bietet neue Charaktere und Regionen

Für alle, die mit „Borderlands“ nichts anfangen können: Laut der (einfachen) Story seid ihr als Spieler ein „Kammerjäger“ und werdet vom „Schutzengel“ auf dem Planeten Pandora geleitet. Euer Ziel ist eine Schatzkammer, die eine Vielzahl an Technologie enthält, zu finden (beziehungsweise im dritten Teil, das Öffnen zu verhindern).

Während die Story der Reihe weitergeführt wird, erfährt das Gameplay eine tiefgreifende Überarbeitung. Die vier neuen Vault-Hunter unterscheiden sich stärker als noch in den Vorgängern. Waren die Sirenen in „Borderlands 3“ beispielsweise noch stark auf den Nahkampf fixiert, ändert sich dies im neuen Teil – so haben Neulinge als auch alteingesessene Spieler die gleichen Chancen.

Ebenso gibt es neue Areale, die einen apokalyptischen Eindruck bieten. Die Hightech-Elemente und Waffen werden komplexer eingebunden und ermöglichen eine stärkere Interaktion mit der Umwelt. Angesichts der neuen Gegnertypen dürfte zum Release viel Spaß aufkommen.

Weitere Highlights der TGA 2024

Auch Take Two hat Kohlen im Feuer. Mit „Mafia: The Old Country“ gibt es für Fans der Trilogie ab Sommer 2025 neuen Stoff. Dieser spielt noch vor „Mafia 1“ in Sizilien um das Jahr 1900. Der neue Mafia-Teil wird ebenso auf PC, der PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4, Mafia: The Old Country, The Game Awards 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren