Borderlands 4: Termin für Gameplay-Enthüllung steht fest – Pitchford ist aufgeregt

Die lang erwartete Gameplay-Enthüllung von „Borderlands 4“ hat einen Termin. Fans müssen nicht mehr lange warten, bis sie nach dem einstigen Enthüllungs-Teaser erfahren können, was die Fortsetzung des Looter-Shooters zu bieten hat.

Die Enthüllung wird offiziell auf den The Game Awards 2024 stattfinden. Dies bestätigte Gearbox-CEO Randy Pitchford in einem Beitrag in den sozialen Medien, in dem er auch betonte: „Ich bin aufgeregt!“. Das Event, das für zahlreiche Premieren und Überraschungen bekannt ist, bietet offenbar einen begehrten Rahmen für die Enthüllung.

Trailer zeigt Gameplay und neue Story-Elemente

Im angekündigten Trailer zu “Borderlands 4” wird erstmals Gameplay aus „Borderlands 4“ gezeigt. Laut Pitchford umfasst das Video zudem eine exklusive Filmsequenz, die eine Brücke zwischen den Ereignissen von „Borderlands 3“ und dem kommenden Spiel schlägt. Die gezeigte Szene sei zeitlich etwa in der Mitte zwischen dem Ende des Vorgängers und dem Start von „Borderlands 4“ angesiedelt.

Pitchford zeigte sich begeistert über die Fortschritte der Entwicklung und betonte, dass der Trailer die Wartezeit wert sei. Zuvor sorgte er bereits mit Aussagen auf der Plattform X (ehemals Twitter) für Spekulationen über den Präsentationstermin, ohne jedoch Details zu verraten:

Die offizielle Ankündigung von „Borderlands 4“ erfolgte im August 2024 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live. Seitdem hielten sich 2K Games und Gearbox Software mit weiteren Details weitgehend zurück.

Bekannt ist jedoch, dass die Handlung direkt an die Geschehnisse von „Borderlands 3“ anknüpfen wird. Gleichzeitig soll eine neue Bedrohung eingeführt werden, die die bisherigen Gefahren übertrifft.

Die Game Awards 2024, die in der Nacht zum 13. Dezember um 1:30 Uhr deutscher Zeit starten, werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Premieren und Preisverleihungen umfassen. Auf PLAY3.DE können Leser eine umfangreiche Berichterstattung über das Event erwarten, inklusive aller wichtigen Ankündigungen und Preisträger.

Die Veröffentlichung von „Borderlands 4“ ist für 2025 geplant, wie Entwickler und Publisher bestätigen. Dabei betonte Take-Two Interactive, dass die Veröffentlichung zeitlich nicht mit anderen großen Titeln wie „Grand Theft Auto 6“ kollidieren wird. Fans können sich somit auf einen ungestörten Release einstellen.

