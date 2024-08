Borderlands 4: Vier neue Vault-Hunter und erste Konzeptgrafiken

Auf der PAX West 2024 gab Gearbox Software weitere Informationen zum kommenden Loot-Shooter „Borderlands 4“ bekannt. Während konkrete Details noch rar sind, ging der Chief Creative Officer Randy Varnell im Rahmen des Events auf Neuerungen bei den Vault-Huntern ein und versprach frischen Wind. Zudem liegen Konzeptgrafiken vor.

Neue Vault Hunter und Balance zwischen Zugänglichkeit und Komplexität

Laut Varnell wird es in „Borderlands 4“ wieder vier neue Vault-Hunter geben, die als spielbare Klassen fungieren. Diese Tradition, die sich durch die gesamte Serie zieht, wird somit auch im neuesten Teil fortgesetzt.

Creative Director Graeme Timmins ergänzte, dass das Team bei der Entwicklung der Vault-Hunter stets auf die grundlegenden Erwartungen achtet, die Spieler an die Charaktere haben.

Die Archetypen werden zwar beibehalten, aber mit jedem neuen Spiel auch weiterentwickelt. So wird beispielsweise das Konzept der Sirenen, die in „Borderlands 3“ mit Amara einen eher körperlichen und auf Nahkampf fokussierten Ansatz hatten, in „Borderlands 4“ wieder anders interpretiert. Das Team möchte „nicht von Spiel zu Spiel nur auswendig gelernte Designs verwenden“.

Übrigens können sich Spieler auf einen ziemlich gefährlichen Widersacher einstellen:

Timmins ging zudem auf die Bedeutung der Balance zwischen Zugänglichkeit und Komplexität bei der Gestaltung der Vault-Hunter ein. „Genau wie bei unserer Ego-Perspektive, bei der wir immer danach streben, das Spiel zu erweitern und ihm mehr Tiefe zu verleihen, tun wir das auch auf der RPG-Seite, aber wir wollen das nicht auf Kosten der Komplexität tun“, erklärte er.

Er schaue stets auf die Charaktere und versuche zu verstehen, wie viel passieren sollte, wenn man die Taste für ihre Aktionen drückt. „Ist es einfach nur abfeuern und vergessen? Das ist großartig – es ist eine einfache Rendite für deine Investition. Oder muss man seine Skill-Fähigkeit managen, um den größtmöglichen Nutzen aus dieser Figur zu ziehen?“

Neue Schauplätze und Technologie

Während Screenshots oder Gameplay-Eindrücke ausstehen, stellte Art Director Adam May auf der PAX West eine Reihe von Konzeptgrafiken vor, die einen Einblick in die Umgebungen von „Borderlands 4“ geben. Die neuen Schauplätze, die von einer futuristischen und post-apokalyptischen Welt geprägt sind, sollen den Spielern eine Vielzahl an Arealen zum Erforschen und Plündern bieten.

Es gebe so viele „interessante Möglichkeiten, was wir mit der Technologie, unseren Waffen und der Welt anstellen können“, so May. Er unterstrich, dass das Team mehr als je zuvor mit Farben und Technik experimentiert habe.

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf die Konzeptgrafiken werfen:

Ein besonderer Fokus liege auf der Darstellung von High-Tech-Elementen, die in früheren Teilen der Serie weniger präsent waren. „Borderlands 4 wird das vielfältigste und schönste Spiel, das wir je gemacht haben“, fügte May hinzu.

Wann erscheint Borderlands 4?

Gearbox hat im Rahmen der Ankündigung bestätigt, dass „Borderlands 4“ im Jahr 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Der Titel wird direkt an die Geschichte von „Borderlands 3“ anknüpfen und scheint eine düsterere Atmosphäre zu bieten als der Vorgänger.

Weitere Details, einschließlich eines möglichen ersten Blicks auf das Gameplay, könnten Ende des Jahres folgen. Viele Fans der Serie hoffen letztlich, dass das Spiel die perfekte Balance zwischen Humor und Spannung, wie sie etwa in „Borderlands 2“ zu finden war, wiederherstellt.

