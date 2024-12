Game Awards 2024: „Sehr große“ Neuigkeiten angedeutet und diese Spiele könnten dabei sein

Die Game Awards gehören zu den letzten Terminen des jährlichen Gaming-Kalenders. Und auch in diesem Jahr schürt die Veranstaltung am 12./13. Dezember im Peacock Theater in Los Angeles hohe Erwartungen.

In Aussicht gestellt werden ein vielfältiges Programm und prominente Enthüllungen, die einmal mehr vom Produzenten Geoff Keighley moderiert werden.

Lasst den Hype-Train aufheulen

In diesem Jahr scheint einiges auf die Zuschauer zuzukommen: Andy Robinson, Gründer von VideoGameChronicle, deutete via X (ehemals Twitter) auf eine außergewöhnlich große Show hin.

„Nächste Woche erwarten uns SEHR große Game Awards“, schrieb Robinson, und ergänzte in einem weiteren Tweet, dies sei “definitiv keine Vermutung”. Der Hype-Train könne bestiegen werden.

Expecting a VERY big Game Awards next week. Fire up the hype train. — Andy Robinson (@Andy_VGC) December 6, 2024

Einzelne Spiele nannte Robinson, der berufsbedingt tiefere Einblicke in die Branche hat, nicht beim Namen. Allerdings sind für 2025 zahlreiche Titel in Arbeit, die potenziell auf den Game Awards 2024 zu sehen sein könnten.

Zu den möglichen Projekten gehören unter anderem:

Neben diesen Projekten werden die Game Awards auch Spiele zum Vorschein bringen, die bislang eher im Verborgenen entwickelt wurden. Unter den möglichen Kandidaten befinden sich ein neuer „BioShock“-Titel sowie „Marvels Wolverine“. Darüber hinaus kursieren Gerüchte über weitere Überraschungstitel, die erstmals gezeigt werden könnten.

Spiel des Jahres und Community-Award

Ein Höhepunkt der Show ist die Verleihung der „Game of the Year“-Auszeichnung. Unter den nominierten Titeln finden sich dieses Jahr unter anderem „Astro Bot“, „Black Myth: Wukong“, „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“.

Die Liste der Nominierten ist nachfolgend verlinkt:

Zusätzlich gibt es mit dem Community-Award eine Kategorie, in der Spieler ihre Favoriten küren können. Nominiert sind 30 Spiele, darunter „Helldivers 2“ und das Remake von „Silent Hill 2“. Die Abstimmung für die erste Runde lief bis zum 4. Dezember, die zweite endet am 8. Dezember 2024.

Die Game Awards 2024 werden am 12. Dezember ab 16:30 Uhr PT bzw. hierzulande am 13. Dezember 2024 ab 1:30 Uhr live übertragen. Fans können die Show über verschiedene Plattformen verfolgen. Die wichtigsten Ankündigungen werden zeitnah auch auf PLAY3.DE behandelt.

Weitere Meldungen zu The Game Awards, The Game Awards 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren