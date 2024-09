Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Wie läuft die Entwicklung? Director klärt auf

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass bei Konami aktuell ein Remake des Klassikers „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ entsteht. Es gab bereits einige Hinweise auf die Grafikmodi und andere Aspekte der Neuauflage. Lediglich die genauen Angaben zur Veröffentlichung lassen weiterhin auf sich warten. Dabei stellt sich unter anderem die Frage, wie weit das Projekt eigentlich schon fortgeschritten ist.

Wie läuft die Entwicklung vom Metal Gear-Remake?

Etwas überraschend veröffentlichte Konami erst kürzlich eine neue Ausgabe von „Metal Gear – Production Hotline“, um über den aktuellen Status von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ zu berichten. Im Rahmen des Videos meldete sich Produzent Noriaki Okamura zu Wort. Er hatte einige interessante Details zum aktuellen Status der Entwicklung im Gepäck. Demnach müssen sich Fans wohl oder übel noch etwas in Geduld üben, bevor es einen offiziellen Release-Termin gibt.

„Wir arbeiten sehr hart an der Entwicklung, das verspreche ich. Doch wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, bei dem wir mit Zuversicht sagen können, wann das Spiel erscheinen wird. (…) Es ist bereits vom Anfang bis zum Ende spielbar. Daher wissen wir zumindest, dass es nicht mehrere Jahre dauern wird. Nichts dergleichen, da bin ich mir ziemlich sicher“, so seine Worte.

Den weiteren Aussagen von Okamura zufolge befinde sich das Entwickler-Team derzeit in der ebenso aufwändigen wie zeitintensiven Phase des Ausbesserns sowie der Fehlerbehebung. Es werde sich die nötige Zeit nehmen, um möglichst alles richtigzumachen. Das könne noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, daher sei Geduld gefragt.

Wann erscheint das Remake von Metal Gear Solid 3?

Somit kann die Frage nach dem konkreten Release-Termin von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ auch weiterhin nicht abschließend beantwortet werden. Sowohl die diesjährige Tokyo Game Show (26. bis 29. September 2024) als auch die nächste Ausgabe von The Game Awards (12. Dezember 2024) wären passende Events, um ein solch wichtiges Detail zu enthüllen. Es ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass das Remake noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen wird.

