Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Welche Grafikmodi für die PS5? Preview liefert Hinweis

Bekanntermaßen arbeitet Konami an einem Remake des ursprünglich 2004 in Japan und 2005 im Westen veröffentlichten Stealth-Abenteuers „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“.

Nachdem es um die Neuauflage zuletzt recht still wurde, stellte uns der offizielle PlayStation Blog die nahende Enthüllung des Releasetermins in Aussicht. Diesen soll Konami im Laufe des Jahres verkünden. Denkbar wäre, dass es auf der Tokyo Game Show 2024 im nächsten Monat oder im Rahmen der The Game Awards 2024 am 12. Dezember 2024 so weit ist.

Des Weiteren gingen heute diverse Previews online. Einer Vorschau der Kollegen von Videogames Chronicle ließ sich dabei ein interessantes Detail entnehmen. Im Detail geht es um die Grafikmodi, die das Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ auf den Konsolen bietet.

Remake bietet offenbar die üblichen Optionen

Mit einer Überraschung solltet ihr nicht rechnen. Stattdessen wartet die Rückkehr von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ auf die aktuellen Konsolen mit den beiden typischen Grafikmodi auf. Zum einen wird es euch das Remake ermöglichen, das Abenteuer von Naked Snake im Qualitäts-Modus zu spielen.

Hier wird die neu gestaltete Version von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ auf der PS5 und der Xbox Series X in 4K und 30 Bildern die Sekunde dargestellt. Native 4K werden allerdings nicht geboten. Stattdessen setzen die Entwickler hier auf eine dynamische 4K-Auflösung.

Ergänzend zum Qualitäs-Modus wartet der Performance-Modus. Dieser rendert das Remake in einer nativen 1080p-Auflösung und skaliert die Auflösung je nach Szene dynamisch etwas hoch. Zur Framerate des Performance-Modus von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ machte Videogames Chronicle keine Angaben.

Daher bleibt abzuwarten, ob wir uns hier auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde einstellen dürfen.

Neuauflage mit zwei Steuerungs-Optionen

„Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Während die Geschichte des Originals erhalten bleibt, wird die Welt des Stealth-Klassikers auf Basis einer neuen Engine auf komplett neue Art und Weise zum Leben erweckt.

Auch im spielerischen Bereich bessern die Entwickler nach. Beispielsweise bietet euch das Remake die Möglichkeit, zwischen der damaligen Steuerung und einer überarbeiteten Steuerung zu wählen. Zudem sind neue Barrierefreiheitsoptionen mit von der Partie, um zu gewährleisten, dass die Stealth-Neuauflage von möglichst vielen gespielt werden kann.

Hinzukommt ein optionaler visueller Filter, der dafür sorgt, dass das Remake die damalige Erfahrung „originalgetreuer nachbildet“.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren