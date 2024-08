Metal Gear Solid Delta Snake Eater: Release-Termin lässt nicht mehr lange auf sich warten

Nach Release-Spekulationen und Gerüchten steht offenbar fest, dass die Ankündigung des Termins für „Metal Gear Solid: Snake Eater“ noch für dieses Jahr geplant ist. Die Bestätigung erfolgte im Rahmen eines Handson-Berichtes auf dem offiziellen PlayStation-Blog.

“Ihr könnt es bald selbst auf der PS5 erleben. Das Veröffentlichungsdatum wird später in diesem Jahr bekannt gegeben”, schrieb der PS-Blog-Autor Corey Brotherson, der zuvor mit Konami sprechen konnte.

Konkrete Details zum Ankündigungszeitpunkt stehen zwar noch aus. Doch es wird vermutet, dass der Termin entweder auf der Tokyo Game Show, die vom 26. bis 29. September 2024 stattfindet, oder während der Game Awards am 12. Dezember 2024 verkündet wird. Ein Release in diesem Jahr wäre zumindest bei der zweiten Variante so ziemlich vom Tisch.

Gerüchte über einen möglichen Release im Jahr 2025 gingen bereits im vergangenen Mai durch das Netz, als der bekannte Leaker billbil-kun davon sprach. Später sorgte ein Händler für Schlagzeilen. Kommentiert wurden diese Gerüchte und Leaks von Konami nicht. Bestätigt sind hingegen die Editionen:

Remake soll sich nicht zu sehr vom Original entfernen

Neben dem Verweis auf die baldige Ankündigung des Veröffentlichungstermins lassen sich dem Vorschaubericht zu „Metal Gear Solid: Snake Eater“ weitere Details zum kommenden Remake entnehmen.

Der Produzent Noriaki Okamura erklärte im Gespräch mit dem PlayStation-Blog, dass das Hauptziel darin bestand, das Original so nah wie möglich zu bewahren. Gleichzeitig wollte man darauf achten, moderne Gameplay-Elemente zu integrieren, um den aktuellen Standards gerecht zu werden.

Dazu gehören unter anderem die neuen Modern- und Legecy-Steuerungsstile, wobei ersterer eine klassische Third-Person-Kameraperspektive bietet. Neben den Steuerungsoptionen wurden auch neue Barrierefreiheitsfunktionen hinzugefügt. Diese ermöglichen es, Anpassungen wie die Farbkorrektur vorzunehmen und zum Beispiel eine Center-Anzeige einzublenden. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen.

Konami gewährt Einblicke in das Remake.

Schon in einem kürzlich veröffentlichten Video gab Konami einige Details zum Tarn- und Heilungssystem von „Metal Gear Solid: Snake Eater“ bekannt. Das Tarnungssystem ist realistischer gestaltet, verspricht der Publisher: Blätter bleiben an der Kleidung haften und Schlamm sorgt für verschmutzte Kleidung.

Treffer im Spiel hinterlassen wiederum sichtbare Einschusslöcher und Risse, die das Spielerlebnis noch intensiver gestalten sollen. Weitere Details zu diesen Neuerungen sind im folgenden Artikel zusammengefasst:

„Metal Gear Solid: Snake Eater“ befindet sich weiterhin für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Spekuliert wurde zuletzt, dass nach diesem Remake möglicherweise eine Neuauflage des ersten Teils aus dem Jahr 1998 folgen könnte.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren