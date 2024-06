Metal Gear Solid 3 Snake Eater: Baldige Ankündigung? Händler nennt Termin des Remakes

Am heutigen Dienstag möchte uns Konami einen genaueren Blick auf "Metal Gear Solid Δ: Snake Eater", das Remake zum beliebten Stealth-Klassiker, ermöglichen. Wie sich aktuell abzeichnet, könnte der Publisher im Zuge der Präsentation auch den finalen Releasetermin enthüllen.

Zu den zahlreichen Titeln, die uns Microsoft und die Publisher im Xbox Games Showcase 2024 am Sonntagabend vorstellten, gehörte „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“.

Der präsentierte Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt, lieferte uns endlich das erste Gameplay zum Remake. Dabei wird es Konami in dieser Woche allerdings nicht belassen. Stattdessen wird der Publisher am heutigen Dienstag einen umfangreichen Deep-Dive zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ veröffentlichen, in dem genauer auf das Remake eingegangen wird.

Aktuellen Berichten zufolge könnte Konami im Zuge des Deep-Dives auch den finalen Releasetermin von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ enthüllen.

Erscheint das Remake im November?

Dies lässt zumindest ein Tweet der Handelskette GameStop vermuten. Diese nannte vor wenigen Stunden nämlich einen möglichen Releasetermin zu „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“: Den 17. November 2024. Kurz nachdem die Community den Tweet entdeckte, löschte GameStop diesen wieder.

Wie so oft war das Internet jedoch schneller und hielt den möglichen Leak in Form eines Screenshots fest. In der Vergangenheit nahm GameStop immer wieder die Überraschungen beziehungsweise Ankündigungen durch die jeweiligen Publisher vorweg.

Daher könnten wir es beim 17. November 2024 in der Tat mit dem Releasetermin von „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ zu tun haben.

Sollten sich die Angaben von GameStop bewahrheiten, dann dürften auch die Gerüchte um eine mögliche Verschiebung auf 2025 vom Tisch sein. Warten wir eine Stellungnahme seitens Konami ab.

Remake mit zwei unterschiedlichen Steuerungen

Ergänzend zur Veröffentlichung des ersten Gameplay-Trailers am Sonntagabend bestätigte Konami, dass „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ zwei unterschiedliche Steuerungen spendiert bekommt. Zum einen haben wir es hier mit einer modernen Steuerung zu tun, mit der dem ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlichten Klassiker der Weg in die Moderne geebnet wird.

Darüber hinaus ist eine klassische Steuerung mit von der Partie. Diese richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler, die in „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ die damalige Spielerfahrung in einem technisch aufpolierten Gewand genießen möchten.

„Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

