Metal Gear Solid 3 Remake: Verbesserte Tarn- und Heilungsmechaniken beschrieben

Konami hat ein neues Video hochgeladen, in dem neue Details zum Remake von „Metal Gear Solid: Snake Eater“ mitgeteilt werden. Unter anderem geht es um das Tarn- und das Heilungssystem.

Realistischer denn je zuvor

Widmen wir uns zuerst dem Tarnungssystem: Herabfallende Blätter sollen an der Kleidung haften bleiben, während beim Kriechen durch den Schlamm die Klamotten dreckig werden. Bekommt ihr Schüsse ab, fallen euch anschließend Einschusslöcher und Risse auf. All diese Details passieren in Echtzeit und basieren auf eurem Gameplay.

Ein Blick auf das neue Tarnungssystem.

Die Heilungsmechanik profitiert ebenfalls von nützlichen Verbesserungen. Im Original könnt ihr damit eure Wunden behandeln, indem ihr die richtigen Salben und Verbände anbringt. Dank einer Überarbeitung sind nach dem Heilen Narben auf Snakes Körper zu sehen. Die Verletzungen, die ihr erleidet, hinterlassen also ihre Spuren.

Das neue Entwickler-Video zu „Metal Gear Solid: Snake Eater“:

Wer trotz der coolen Neuerungen das Gefühl des Originals haben will, kann einen speziellen Filter auswählen. Sowohl bei der klassischen als auch bei der modernen Steuerung ist dieser Filter verfügbar, bestätigte Konami neulich.

„Metal Gear Solid: Snake Eater“ ist weiterhin für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Der genaue Veröffentlichungstermin steht noch aus. Möglicherweise erwartet euch danach noch ein weiteres Remake. Laut einem Gerücht befindet sich schon eine Neuauflage des ersten Teils aus dem Jahr 1998 in Arbeit.

