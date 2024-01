Metal Gear Solid: Remake für die PS5 befindet sich in der frühen Produktion – Gerücht

Pünktlich zum Start in das neue Jahr machen erneut Gerüchte um ein mögliches Remake zu "Metal Gear Solid" die Runde. Wie es unter anderem heißt, soll sich das Projekt weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

Bereits im September 2020 erreichte uns erstmals das Gerücht, dass an einem groß angelegten Remake zum legendären Stealth-Klassiker „Metal Gear Solid“ (1998) gearbeitet wird.

Nachdem es um das Thema anschließend wieder recht still wurde, wies Areajugones Anfang 2023 darauf hin, dass sich das Remake zu „Metal Gear Solid“ in der Tat in Entwicklung befindet. Unter Berufung auf als vertrauenswürdig bezeichnete Quellen berichtet das Magazin nun, dass ein nicht näher genanntes Studio seit mehreren Jahren an dem Projekt arbeitet.

Laut den Quellen von Areajugones befindet sich das Remake zu „Metal Gear Solid“ nach wie vor in einem frühen Entwicklungsstadium und soll zu Konamis ehrgeizigsten Projekten der kommenden Jahre gehören.

Aktuell liege der Fokus des japanischen Publishers allerdings auf dem 2024 erscheinenden Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. Erst nach dem Release des Titels soll Konami die internen Bemühungen auf die Rückkehr von „Metal Gear Solid“ konzentrieren.

Quellen sprechen von einem Release für die PS5

Geht es um die versorgten Plattformen, dann sprechen die Quellen von Areajugones bisher nur von einer Umsetzung für die PS5. Ob das Remake zu „Metal Gear Solid“ in der Tat exklusiv für die Sony-Konsole erscheint, bleibt allerdings abzuwarten. Schließlich machten auch im Vorfeld der Ankündigung des „Metal Gear Solid 3“-Remakes Gerüchte die Runde, in denen von einem möglichen PS5-Exklusiv-Titel die Rede war.

Wie wir mittlerweile wissen, werden neben der PS5 allerdings auch der PC und die Xbox Series X/S versorgt. Gut möglich also, dass es sich beim Comeback von „Metal Gear Solid“ ähnlich verhält. Die Verantwortlichen von Konami äußerten sich zu den Gerüchten um das Remake bislang nicht.

Für die Glaubwürdigkeit von Areajugones spricht die Tatsache, dass das Magazin in der Vergangenheit immer wieder Projekte vor ihrer offiziellen Ankündigung leakte. Zuletzt berichtete das Magazin beispielsweise schon vor der Ankündigung auf den The Game Awards 2023 vom „Valhalla“-DLC zu „God of War: Ragnarök“.

Welche Erwartungen habt ihr an ein mögliches Remake zu Metal Gear Solid? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: Dexerto

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren