Game Awards 2024: Spieler entscheiden – Das sind die 30 Nominierten für den Community-Award

Auch 2024 haben die Spieler natürlich die Möglichkeit, im Rahmen eines Community-Awards an der Abstimmung zu den The Game Awards teilzunehmen. In diesem Jahr sind insgesamt 30 Titel nominiert.

Im Rahmen der von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards kommt die Videospielbranche kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal zusammen und feiert nicht nur die besten Spiele des Jahres.

Gleichzeitig waren die The Game Awards in den letzten Jahren immer wieder für Überraschungen und Ankündigungen zu haben. So sicherlich auch in diesem Jahr. In den Fokus rückt aber wie gehabt die Auszeichnung der besten Spiele des Jahres. Welche Titel in den zahlreichen Kategorien ins Rennen gehen, verraten wir euch hier.

Ergänzend zu den Kategorien wie dem Spiel des Jahres, über die eine Jury entscheidet, wartet in diesem Jahr der Community-Award. Wie der Name bereits deutlich macht, stimmen hier die Spieler über ihren Favoriten des Jahres 2024 ab. Nominiert sind in diesem Jahr 30 Titel.

Darunter der sympathische Plattformer „Astro Bot“, das Rollenspiel „Final Fantasy 7: Rebirth“, der Coop-Shooter „Helldivers 2“ oder das Remake zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“.

Players‘ Voice Award 2024: Die Nominierten in der Übersicht

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7: Rebirth

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact

Helldivers 2

League of Legends

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Mobile Legends: Bang Bang

No Man’s Sky

Palworld

Persona 3 Reload

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Sonic X Shadow Generations

Stellar Blade

Valorant

Warframe

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Wer für seinen Favoriten abstimmen möchte, kann dies auf der offiziellen Website der The Game Awards tun. Die erste Runde der Abstimmung läuft noch bis zum morgigen Mittwoch, den 4. Dezember 2024. Um an der Abstimmung teilzunehmen, müsst ihr euch lediglich mit eurem Account anmelden beziehungsweise einen Account anlegen.

Anschließend dürft ihr in der ersten Runde der Abstimmung zum Community-Award zehn Stimmen abgeben.

Nun seid ihr gefragt: Welcher Titel sollte eurer Meinung nach in diesem Jahr mit dem Award für das beste Spiel des Jahres ausgezeichnet werden?

Verratet es uns in den Kommentaren.

