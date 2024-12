Game Awards 2024: Nominierungen befeuern Verkäufe von Final Fantasy 7 Rebirth & Astro Bot

Mitte November stellte uns Geoff Keighley die für die diversen Kategorien der The Game Awards 2024 nominierten Titel vor. Den Angaben von GamesIndustrys Christopher Dring zufolge nahmen die Nominierungen in Europa spürbaren Einfluss auf die Verkaufszahlen der nominierten Titel.

Vor knapp zwei Wochen stellte uns Produzent und Moderator Geoff Keighley die Nominierten der The Game Awards 2024 vor. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten mit gleich mehreren Nominierungen gehören „Astro Bot“ und das Rollenspiel „Final Fantasy 7: Rebirth“.

Wie Christopher Dring von GamesIndustriy.biz berichtet, ließen die Nominierungen im Rahmen der The Game Awards 2024 die europäischen Zahlen ausgewählter Titel im Wochenvergleich förmlich durch die Decke gehen. Auch wenn wir laut Dring in diesem Zusammenhang nicht von „riesigen Verkaufszahlen“ sprechen, wurde jedoch deutlich, dass die Zahlen der besagten Titel von der Nominierung auf den The Game Awards 2024 profitierten.

Der größte Gewinner im Vergleich zur Vorwoche war „Final Fantasy 7: Rebirth“. So stiegen die europäischen Absätze des Rollenspiels im Wochenvergleich um satte 268 Prozent. Der sympathische Plattformer „Astro Bot“ wiederum verbuchte ein Verkaufsplus von 61 Prozent.

Wie euch die folgende Übersicht verdeutlicht, profitierten noch weitere Titel von ihrer Nominierung auf den The Game Awards 2024.

Europa: Das sind die großen Gewinner im Wochenvergleich

Final Fantasy 7: Rebirth (+268 Prozent)

Metaphor: ReFantazio (+172 Prozent)

Astrobot (+61 Prozent)

Silent Hill 2 Remake (+43 Prozent)

Elden Ring (+38 Prozent)

Ergänzend zur Veröffentlichung dieser Zahlen wies Dring darauf hin, dass die Steigerungen der Verkaufszahlen nicht ausschließlich auf Black Friday-Deals zurückzuführen sind. Den Statistiken, die Dring vorliegen, lässt sich entnehmen, dass der europäische Softwaremarkt im Black Friday-Geschäft um etwa zehn Prozent zulegte.

„Insgesamt stiegen die Spieleverkäufe im Wochenvergleich um 10 Prozent. Das sind also alles Überindizierungen“, so Dring abschließend.

Ob die hier genannten Titel auch auf den The Game Awards 2024 abräumen, erfahren wir in ein paar Tagen. In diesem Jahr findet die von Geoff Keighley moderierte Veranstaltung in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember statt.

Los geht es um 1:30 Uhr unserer Zeit. Bei der Auszeichnung der besten Spiele des Jahres dürfte es erwartungsgemäß nicht bleiben. Auch diverse Überraschungen oder Neuankündigungen gehörten in den letzten Jahren immer wieder zum Rahmenprogramm der The Game Awards.

