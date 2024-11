Astro Bot vor Elden Ring: Das sind die bestbewerteten Veröffentlichungen des Jahres

Auch in diesem Jahr wurden wir mit einer Vielzahl hochwertiger Spiel versorgt. Doch welcher Titel hat im Bereich der Wertungen die Nase vorne? Ein Blick auf eine von Metacritic zur Verfügung gestellte Übersicht liefert uns die Antwort.

Langsam aber sicher neigt sich das ereignisreiche Videospieljahr 2024 seinem Ende. Eine Zeit, in der die Spieler und Magazine damit beginnen, auf das Jahr zurückzublicken.

So auch die Website Metacritic, die in einer Übersicht die besten Spiele des Jahres kürte. Die ersten drei Plätze teilt sich ein Trio, das in diesem Jahr einen beeindruckenden Metascore von 94 vorzuweisen hat. Den Anfang macht der sympathische Plattformer „Astro Bot“ aus dem Hause Team Asobi, den die Entwickler nach dem Release mit zusätzlichen kostenlosen Herausforderungen versahen.

Mit der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu From Softwares Rollenspiel-Hit „Elden Ring“, sicherte sich in diesem Jahr sogar ein Add-on den Metascore von 94. Die Auszeichnung für den bislang bestbewerteten DLC auf Metacritic übrigens inklusive. Das dritte Mitglied im 94er-Club ist Atlus‘ Rollenspiel „Metaphor: ReFantazio“, das sich schon kurz nach dem Launch mehr als eine Million Mal verkaufte.

Die folgende Übersicht ermöglicht euch einen Blick auf die 20 bestbewerteten Spiele des Jahres, unter denen sich weitere bekannte Namen „Final Fantasy 7: Rebirth“ oder das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ tummeln.

Das sind die 20 besten Spiele des Jahres auf Metacritic

Astro Bot – 94 Elden Ring: Shadow of the Erdtree – 94 Metaphor: ReFantazio – 94 Final Fantasy 7: Rebirth – 92 UFO 50 – 91 Animal Well – 91 Satisfactory – 91 Balatro – 90 The Last of Us: Part 2 Remastered – 90 Thank Goodness You’re Here! – 90 Tekken 8 – 90 Destiny 2: The Final Shape – 89 Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon – 89 Horizon Forbidden West: Complete Edition (PC) – 89 Like a Dragon: Infinite Wealth – 89 Castlevania Dominus Collection – 89 Lorelei and the Laser Eyes – 88 Tactical Breach Wizards – 88 Kill Knight – 88 The Crimson Diamond – 88

Die komplette Übersicht mit zahlreichen Titeln und Metascores findet ihr hier.

Weitere Auszeichnungen für die besten Spiele des Jahres folgen in den nächsten Wochen. Darunter die The Game Awards, bei denen es sich traditionell um das letzte große Videospiel-Event des Jahres handelt. Auf den The Game Awards werden nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt.

Auch für die eine oder andere Überraschung war die Veranstaltungen in den letzten Jahren immer wieder zu haben. Welche Titel in diesem Jahr nominiert wurden, erfahrt ihr hier.

Die The Game Awards 2024 starten am 13. Dezember 2024 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

