Metaphor ReFantazio: Nach Review-Überraschung – Verkaufszahl erreicht ersten Meilenstein

Mit „Metaphor: ReFantazio“ scheint ein neues Rollenspiel-Highlight aus dem Hause Atlus anzustehen. Der Titel erscheint am heutigen 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und den PC.

Doch schon am Launch-Tag konnten die Entwickler eine erste, beeindruckende Verkaufszahl verkünden. Dazu betonen die Japaner die guten Wertungen, die „Metaphor: ReFantazio“ auf Metacritic erhalten hat. Darüber hinaus danken die Entwickler auch allen Unterstützern.

Rollenspiel feiert beeindruckenden Meilenstein

Wie die Entwickler angeben, konnte „Metaphor: ReFantazio“ bereits am Launch-Tag die Marke von einer Million verkaufter Einheiten knacken. Diese Zahl bezieht sich sowohl auf physische Kopien sowie auf Download-Verkäufe.

Atlus hob auch den beeindruckenden Metascore hervor, den das Rollenspiel auf Metacritic für alle Plattformen erreichen konnte. Derzeit steht „Metaphor: ReFantazio“ für die PS5-Version bei einem Metascore von 93 Punkten. Die Xbox-Fassung liegt auf der Seite bei 92 Punkten und die PC-Version bei 91 Punkten (Stand: 11. Oktober 2024, 13 Uhr).

So verpassten die Kollegen von Videogame Chronicle dem Spiel fünf Sterne und gaben an, dass es auch ein „Persona“-Klon hätte sein können. Stattdessen sei „Metaphor: ReFantazio“ aber viel mehr. „Es verbindet unglaublich spaßige, expansive Kämpfe mit einer hervorragenden Besetzung von Charakteren, die die fast 100-stündige Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.“

Gamesradar vergab 4,5 von fünf Sternen. Gelobt wurden dabei die „packende neue Geschichte, unterstützt von einer liebenswerten Besetzung, Dungeons, die erkundet werden wollen, und einer wunderschönen künstlerischen Gestaltung, die einen das Gefühl gibt, als würde man durch die Seiten eines Märchenbuchs wandern.“

RPG sollte am besten mehrfach durchgespielt werden

„Metaphor: ReFantazio“ bietet seinen Nutzern um die 100 Stunden Spielzeit. Allerdings gab der Game Director Katsura Hashino an, dass man das Rollenspiel seiner Meinung nach am besten mehrfach durchspielen sollte. Dies soll besonders für Fans gelten, die alles sehen und alle Geheimnisse lüften wollen.

„Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den Urlaub“, so Hashino. „Sie fahren in eine Stadt und haben zehn Orte in Ihrem Reisetagebuch aufgelistet. Manche davon können zwei Tage dauern, andere einen halben Tag. Manche erfordern einen Führer oder mehr Vorbereitungen. Andere sind vielleicht etwas sicherer. Aber Sie können nicht alles machen.“

Die Spieler würden in „Metaphor: ReFantazio“ viel reisen. An ihrem Ziel angekommen, hätten sie die Wahl zwischen mehreren Dungeons. Sie müssten sich also selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit in dem Rollenspiel verbringen.

