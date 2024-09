Metaphor ReFantazio: PS5/PS4-Demo zum Download bereit

Vor dem Launch dürfen Spieler dank einer Demo in den Atlus-Titel "Metaphor: ReFantazio" hineinschnuppern. Die Anspielfassung steht für PS4 und PS5 zum Download bereit.

Entwickelt von Atlus, den Machern von Titeln wie „Shin Megami Tensei“ und „Persona“, soll „Metaphor: ReFantazio“ die Spieler ab Oktober in eine neue Welt entführen. Doch schon zuvor erhalten sie die Möglichkeit, sich mit den Anfängen des Spiels vertraut zu machen.

Eine in dieser Woche veröffentlichte Demo gewährt einen ersten Einblick in die umfangreiche Geschichte und das Kampfsystem des Spiels.

Demo lässt den Prolog erleben

Die Demoversion ist mehr als nur ein einfacher Vorgeschmack, da sie den gesamten Prolog des Spiels umfasst. Alle in der Demo erspielten Fortschritte können in die Vollversion übertragen werden, die am 11. Oktober 2024 erscheint.

Damit ist die Demo am Ende keine verschwendete Zeit und wer möchte, kann die Anspielfassung sogar mehrfach in Angriff nehmen. Nachfolgend ist sie verlinkt:

Einen Zugriff auf die Demo erhalten Spieler in Deutschland mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft. Mehr als 1.000 PSN-Bewertungen gingen bereits ein. Mit 4,71 von fünf möglichen Sternen scheinen die Spieler recht angetan zu sein.

Der Publisher Sega weist darauf hin, dass sich die Demo „in einigen Spezifikationen“ von der Vollversion unterscheidet.

Ein königliches Turnier wartet

„Metaphor: ReFantazio“ führt Spieler in ein Königreich, das am Rande des Untergangs steht. Gemeinsam mit der Fee Gallica begibt sich der Protagonist auf eine Reise, um den Fluch des Prinzen zu brechen und die Krone zu erobern. Im Rahmen eines königlichen Turniers müssen gefährliche Gegner bezwungen und strategische Entscheidungen getroffen werden.

Das Kampfsystem von „Metaphor: ReFantazio“ kombiniert laut Hersteller rundenbasierte Elemente mit Echtzeit-Action. Spieler können strategisch die Schwächen ihrer Gegner ausnutzen oder dynamische Hack-and-Slash-Aktionen einsetzen, um sich durch schwächere Feinde zu kämpfen.

Laut Katsura Hashino, dem Director des Spiels, sei die Spielzeit von „Metaphor: ReFantazio“ mit der von „Persona 5“ vergleichbar. Somit könnten Spieler über 100 Stunden damit verbringen, die Geschichte des Spiels zu durchlaufen.

Weitere Informationen zu „Metaphor: ReFantazio“:

Das vollständige Spiel erscheint am 11. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S sowie für den PC (über Steam und Microsoft Store). Zur Auswahl stehen eine Basisversion für 69,99 Euro und eine Digital Anniversary Edition für 99,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Metaphor: ReFantazio.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren