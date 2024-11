Astro Bot: Die finalen Speedrun-Level sind da, aber folgen mehr Cameo-Bots?

In "Astro Bot" muss der Roboter Astro nicht nur seine Crew, sondern auch Bots anderer berühmter Marken retten. Nun sieht es so aus, als würde das Spiel weitere Cameo-Auftritte erhalten.

Der putzige Plattformer „Astro Bot“ wurde von seinen Entwicklern von Team Asobi kürzlich mit der letzten der fünf kostenlosen Speedrun-Challenges bedacht. Das neue Level trägt den Namen „Rising Heat“ und führt die Spieler durch eine mit Lava gefüllte Umgebung.

In dem neuen Level warten wieder zwei Spezialbots darauf, von dem tapferen Roboter Astro gerettet zu werden. Allerdings wurde auch der Abspann des Spiels aktualisiert und verweist nun auf eine weitere IP, die bislang noch nicht in „Astro Bot“ zu sehen war.

Credits verweisen auf insgesamt fünf weitere Franchises

Schon seit einiger Zeit weist der Abspann von „Astro Bot“ auf weitere Spiele-IPs hin. Bislang wurden „Rayman“, „Beyond Good & Evil“, „Assassin’s Creed“ und „Croc: Legend of the Gobbos“ in den Credits aufgeführt. Allerdings wurden noch keine Cameo-Bots aus diesen Titeln zu dem Plattformer hinzugefügt.

Mit der letzten Speedrun-Challenge wurde der Abspann nun erneut um eine Zeile ergänzt. Nun wird auch die „Tomba! Special Edition“ aufgeführt. Bei „Tomba!“ oder auch „Tombi!“ handelt es sich um einen Plattformer aus 1997, der ursprünglich für die erste PlayStation veröffentlicht wurde.

Insgesamt warten also nun fünf IPs auf ihren Auftritt in Team Asobis „Astro Bot“. Da in der letzten Speedrun-Challenge zwei neue Spezialbots von den Spielern gerettet werden wollen, ist noch nicht bekannt, wann die Nutzer die anderen Cameo-Roboter zu Gesicht bekommen.

Diese Inhalte plante Asobi

Wie die Kollegen von VGC bei einem Besuch des Studios im September erfuhren, plante Team Asobi für „Astro Bot“ ursprünglich fünf Speedrun-Level sowie zehn Challenge-Levels. Mit dem nun erschienenen letzten Speedrun-Level gibt es jedoch keine Informationen zu weiteren Herausforderungen, die zu dem Plattformer hinzugefügt werden sollen.

Dafür erreichten uns vor wenigen Tagen die ersten offiziellen Verkaufszahlen. So soll sich „Astro Bot“ in den ersten Wochen nach dem Release im September bereits 1,5 Millionen Mal verkauft haben. Dabei entfielen rund 37 Prozent der verkauften Einheiten auf „neue Spieler“, die „in den letzten zwei Jahren keinen anderen First-Party-Titels als Astro Bot“ kauften.

