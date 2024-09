Astro Bot: Warum fehlt Final Fantasy? Director liefert mögliche Antwort

Unter den Cameo-Auftritten in "Astro Bot" befinden sich allerlei bekannte Charaktere der PlayStation-Geschichte. Doch warum gingen Fans der "Final Fantasy"-Reihe leer aus? Der Game Director Nicolas Doucet liefert eine mögliche Antwort.

Mit dem charmanten Plattformer „Astro Bot“ veröffentlichte Team Asobi vor wenigen Wochen einen ganz heißen Kandidaten auf den Titel des besten Spiels des Jahres.

Abseits der kreativen Ideen punktete „Astro Bot“ vor allem mit seinen zahlreichen Cameo-Auftritten. Mit diesen deckten die Entwickler zahlreiche bekannte Serien ab, die in der Geschichte von PlayStation eine wichtige Rolle spielten. Auch allerlei Charaktere aus Serien von Drittherstellern fanden in Form von Cameo-Auftritten den Weg ins Spiel.

Eine ikonische Reihe fehlt allerdings: „Final Fantasy“. Nachdem sich die Spieler in „Astro’s Playroom“ noch über Easter-Eggs zu „Final Fantasy 7“ freuen durften, gingen Fans der RPG-Serie in „Astro Bot“ leider leer aus. Doch warum eigentlich?

Game Director verweist auf Square Enix

Eine Frage, der sich Nicolas Doucet, der Leiter von Team Asobi und gleichzeitig der Game Director hinter „Astro Bot“, in einem Interview stellte. Konkret wurde Doucet in diesem Zusammenhang zwar nicht, deutete mit seiner Aussage jedoch an, dass die Entscheidung, auf Cameo-Auftritte zu „Final Fantasy“ zu verzichten, nicht von seinem Team getroffen wurde.

Stattdessen scheint Square Enix aus nicht näher genannten Gründen kein Interesse daran gehabt zu haben, „Final Fantasy“-Charakteren einen Auftritt in „Astro Bot“ zu ermöglichen. Doucet dazu: „Es ist schwierig, etwas zu diesem Thema zu sagen. Aber wir respektieren die Entscheidung eines jeden Publishers“.

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte Doucet, dass deutlich mehr Publisher und Studios den Cameo-Plänen von Team Asobi zustimmten, als von den Entwicklern zunächst angenommen. „Ich dachte: Nun, vielleicht wird die Hälfte von denen, die wir uns wünschen, dabei sein“, ergänzte der Game Director.

„Am Ende sind tatsächlich fast 100 Prozent dabei, weil diese Partner einfach die Hand gehoben und gesagt haben: Absolut.“

Gratis-DLC erscheint im Herbst

In der letzten Woche kündigte Team Asobi den ersten Gratis-DLC zu „Astro Bot“ an. Dieser erscheint im Herbst und umfasst zum einen fünf Speedrun-Levels, die es engagierten Spielern ermöglichen werden, mit geschickten Manövern wichtige Sekunden zu gewinnen und die Levels schnellstmöglich abzuschließen.

Ebenfalls enthalten sind neue Cameo-Auftritte. Darunter Bots zu „Helldivers 2“ und „Stellar Blade“. „Wir freuen uns riesig, die Helldivers-Truppe begrüßen zu dürfen“, kommentierte Doucet die Ankündigung.

„Astro Bot“ ist exklusiv für die PS5 erhältlich. Wie Team Asobi vor dem Release andeutete, steht das Studio zudem einer PC-Umsetzung offen gegenüber. Offiizell angekündigt wurde diese bislang aber nicht.

