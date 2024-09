Astro Bot: Diese Cameo-Bots könnten mit DLC-Erweiterungen hinzustoßen

“Astro Bot” punktet mit einer Vielzahl an Cameo-Auftritten von PlayStation-Ikonen, doch einige Marken fehlen bislang. Die Credits des Spiels deuten darauf hin, dass sie in einem zukünftigen DLC enthalten sein könnten.

Im Abspann von “Astro Bot” wird Drittanbietern und -entwicklern gedankt, die der Verwendung ihrer Charaktere grünes Licht gaben. Hier fällt auf, dass dazugehörige Bots in einigen Fällen nicht im Spiel zu finden sind. Der endgültige Stand der Dinge muss das längst nicht sein.

Eine kleine Spoiler-Warnung: Der folgende Text enthält Erwähnungen bestimmter Marken. Wer selbst herausfinden möchte, welche Cameos in „Astro Bot“ (nicht) vertreten sind, sollte an dieser Stelle aussteigen.

Diese Bots könnten mit Download-Erweiterungen hinzustoßen

Zu den aufgelisteten Entwicklern und Publishern gehören unter anderem Ubisoft und Team17. Genannt werden in diesem Zusammenhang Marken wie “Assassin’s Creed”, “Rayman” und “Beyond Good & Evil”, aber auch “Croc” und “Worms”. Gleiches gilt für „Stellar Blade“ und „Rise of the Ronin“, die keine Auftritte in „Astro Bot“ haben.

Eine Konzeptzeichnung des Spiels zeigt zudem Charaktere wie Sweet Tooth aus „Twisted Metal“ und Fat Princess, die es trotz Sony-Eigentum nicht in das Spiel geschafft haben. Auch hier stellt sich die Frage, ob Besitzer von “Astro Bot” mit einer nachträglichen Aufnahme solcher Cameos rechnen können.

Zudem fehlen berühmte Franchises wie “Spider-Man” und “Final Fantasy”, die eng mit der PlayStation-Marke verbunden sind. Besonders “Spider-Man” scheint eine große Lücke darzustellen, da Insomniacs Interpretationen von Peter Parker und Miles Morales in den vergangenen Jahren zu den Highlights der exklusiven PS4- und PS5-Spiele gehörten.

Da Spieler in der Launch-Version nach jeder Herausforderung mit einem Cameo-Bot belohnt werden, wäre es naheliegend, dass der DLC-Plan diesen Trend fortsetzt und zusätzliche Bots für neue Level einführt.

Astro Bot im Test von PLAY3.DE:

DLC für Astro Bot längst geplant

Während abzuwarten bleibt, welche Cameos mit der Zeit zur Ausstattung von “Astro Bot” gehören, stehen bestimmte Inhalte längst fest: Team Asobi hat angekündigt, dass kostenlose DLCs mit Speedrun- und Challenge-Level geplant sind.

Es könnte also sein, dass Charaktere wie Ezio aus “Assassin’s Creed” oder ein Bot aus “Rayman” bald ihren Weg in das Spiel finden werden. Alternativ könnten einige der Hinweise auf Inhalte deuten, die für die Veröffentlichung geplant, aber letztlich gestrichen wurden.

Mehr zu Astro Bot auf PLAY3.DE:

“Astro Bot” wurde am Freitag veröffentlicht und bietet über 160 Cameo-Auftritte von PlayStation-Charakteren aus der 30-jährigen Geschichte der Konsole. Die DLC-Erweiterungen werden im Laufe des Jahres erwartet.

Welche Cameo-Aufritte würdet ihr gerne in “Astro Bot” sehen?

