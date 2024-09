Astro Bot: Test-Wertungen katapultieren PS5-Spiel (fast) an die Spitze der Jahresrangliste

Für Sony Interactive Entertainment sind es äußerst wechselhafte Wochen. “Conord” entpuppte sich für das Unternehmen als größter Flopp seit Jahren. “Astro Bot”, das nur noch heute 20 Euro günstiger im Angebot ist, schlägt in eine ganz andere Kerbe: Team Asobi konnte liefern und hat das bisher bestbewertete neue Spiel des Jahres in der Pipeline.

Das PS5-exklusive „Astro Bot“ wird von den Kritikern in den höchsten Tönen gelobt. Mit einer Metacritic-Wertung von 94 übertrifft es viele Konkurrenten und sichert sich die Position des bestbewerteten Standalone-Spiels des Jahres 2024. Einzig der “Elden Ring”-DLC „Shadow of the Erdtree“ erzielte eine höhere Punktzahl von 95.

Astro Bot setzt sich vor Final Fantasy 7 Rebirth

Mit dem heutigen Review-Erfolg reihte sich „Astro Bot“ unmittelbar in die Liste der am besten bewerteten Spiele des Jahres ein. Es liegt dabei knapp vor „Final Fantasy 7 Rebirth“ mit einer Wertung von 92 und „Animal Well“ mit 91. Auch “Balatro” und “The Last of Us Part 2 Remastered“ hatten das Nachsehen.

Die derzeitige Rangliste des Jahres:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – 95 Astro Bot – 94 Final Fantasy 7 Rebirth – 92 Animal Well – 91 Balatro – 90 The Last of Us Part 2 Remastered – 90 Thank Goodness You’re Here – 90 Tekken 8 – 90 Tactical Breach Wizards – 89 Destiny 2 The Final Shape – 89

Auch PLAY3.DE konnte sich ausgiebig mit “Astro Bot” beschäftigen. Unseren Test lest ihr nachfolgend:

„Astro Bot“ setzt den Erfolg des Franchise fort und bietet den Spielern eine umfangreiche Fortsetzung der ursprünglichen “Tech-Demo”, die jeder PS5 beilag. Dabei hat Team Asobi das Konzept in allen Aspekten weiterentwickelt und eine umfassendere Spielerfahrung geschaffen, die mit jeder Menge Planeten und Bots daherkommt – und das mit einem bewusst kleinen Team.

Nach dem Launch folgen DLC-Inhalte für „Astro Bot“, die zusätzliche Herausforderungslevel sowie einen Speedrun-Modus umfassen:

Nach mehr als drei Jahren Entwicklungszeit erscheint das exklusive PS5-Spiel am 6. September 2024 und beglückt Spieler einmal mehr mit den speziellen Features des DualSense-Controllers, was eine PC-Version von „Astro Bot“ fraglich, aber offenbar nicht undenkbar macht.

