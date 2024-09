Astro Bot: Für 49,99 Euro im PS5-Angebot – Rabatt für Vorbesteller mit Prime-Mitgliedschaft

Mit “Astro Bot” steht eine der meist erwarteten Sony-Veröffentlichungen des laufenden Jahres bevor. Die kleinen Bots, die schon zuvor in zwei Spielen durch kunterbunte Umgebungen hüpften, erobern am kommenden Freitag die PS5.

Vorbestellungen von “Astro Bot” sind schon eine Weile möglich. Doch bei Amazon gibt es derzeit ein besonders lukratives Angebot – allerdings mit einem Haken.

Astro Bot für 49,99 Euro vorbestellen

Beim Aufruf des Produkteintrages von “Astro Bot” auf Amazon ist zunächst der reguläre Preis von 69,99 Euro zu sehen. Allerdings lohnt es sich, auf den etwas kleineren Text zu achten.

So steht dort: “Prime-Rabatt: Du sparst zusätzlich 20 Euro beim Kauf dieses Artikels am Ende des Bestellvorgangs.“ Das heißt, Mitglieder von Amazon Prime (hier buchbar*) bekommen einen netten Rabatt in Höhe von 20 Euro und zahlen am Ende schlappe 49,99 Euro*.

Die Bedingungen sind ebenfalls verlinkt. So gilt das Angebot nur noch heute und morgen sowie nicht für Drittanbieter und solange der Vorrat reicht. Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Produkteintrag von „Astro Bot“.

Am Ende sieht die Rechnung folgendermaßen aus:

Artikel: 69,99 Euro

Verpackung & Versand: 0,00 Euro

Gesamtsumme: 69,99 Euro

Ersparnisse angewendet: -20,00 Euro

Gesamtbetrag: 49,99 Euro

Veröffentlicht wird “Astro Bot” am 6. September 2024 exklusiv für die PS5. Eine mögliche PC-Version wurde jüngst angedeutet. Allerdings fragen sich viele Spieler, wie die besonderen PS5-Features, die sich die Reihe zunutze macht, auf die PC-Plattform übertragen werden sollen. Einen VR-Support wird es nicht geben.

Wann ist mit Tests zu rechnen? Das Ende des Review-Embargos steht bevor, sodass Fans in Kürze erfahren werden, ob das investierte Geld – auch wenn es nur 49,99 Euro sind – gut angelegt ist:

Worum geht es in Astro Bot?

“Astro Bot” ist ein Plattformer von Team Asobi. Nach einem Angriff auf das Mutterschiff steht Astro vor der Aufgabe, die verstreute Crew zu retten und das beschädigte Schiff zu reparieren. Behilflich sind dabei verschiedene Power-ups wie ein Raketenantrieb.

Die Missionen führen auf mehr als 50 Planeten, wobei die immersiven Funktionen des DualSense-Controllers auch im neuen “Astro Bot” ausgiebig genutzt werden sollen. Zudem kann sich die Zahl der Bots sehen lassen, zumal allerlei bekannte Charaktere aus dem PlayStation-Universum auftauchen werden:

Kurz vor dem Release wurde auch der obligatorische Launch-Trailer veröffentlicht, während das Marketing in Indien einen wortwörtlichen Hype-Train erschuf.

