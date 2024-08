Astro Bot: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein – Making of liefert Blick hinter die Kulissen

Kurz vor dem Release beginnen Sony und Team Asobi damit, die Marketingbemühungen zu "Astro Bot" zu verstärken. Den Start in das Wochenende versüßte man uns mit dem offiziellen Launch-Trailer zum Plattformer sowie dem ersten Teil einer Behind-the-Scenes-Serie.

Zu den PS5-exklusiven Highlights der nächsten Monate dürfte zweifelsohne der charmante Plattformer „Astro Bot“ gehören, der genau wie „Astro’s Playroom“ bei den Entwicklern von Team Asobi entstand.

Nachdem heute bereits durchsickerte, wann das Review-Embargo von „Astro Bot“ endet, läuft langsam aber sicher auch die Marketingmaschinerie an. So stellten Sony und Team Asobi zum Abschluss der Woche den Launch-Trailer zum neuen Abenteuer von Astro bereit.

Dieser liefert uns ausgewählte Szenen aus dem in Kürze erscheinenden Plattformer und hebt vor allem das abwechslungsreiche Spielgeschehen hervor. Zudem sind ausgewählte Bosse und Gastauftritte aus dem PlayStation-Universum zu sehen.

Begebt euch auf die Suche nach Astros Mannschaft

In „Astro Bot“ wird Astros Mutterschiff von dessen galaktischen Erzfeind angegriffen, wodurch alle Drähte durcheinandergeraten und die Besatzung im Weltraum verstreut wird. Nun liegt es an dem sympathischen Protagonisten, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

„Er bricht zu seiner bisher größten Mission auf und braucht deine Hilfe, um die gestrandete Mannschaft zu retten und das Mutterschiff wiederaufzubauen“, heißt es zur Geschichte von „Astro Bot“ weiter.

Um die vor ihm liegenden Herausforderungen zu meistern, greift Astro auf unterschiedliche Power-Ups zurück. Diese reichen von federnden Schlägen und Raketen bis hin zu einem riesigen Schwamm und sollen für eine immersive Spielerfahrung sorgen. Des Weiteren legten die Entwickler von Team Asobi großen Wert darauf, dass „Astro Bot“ von Jung wie Alt genossen werden kann.

So liegen den Planeten und Levels drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zugrunde. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Release erfolgt in zwei Versionen

Ergänzend zum Launch-Trailer bedachten uns Sony und Team Asobi heute mit dem ersten Teil einer Making of-Reihe. In dem Video sprechen die kreativen Köpfe von Team Asobi darüber, was ihnen bei der spielerischen Umsetzung des Plattformers besonders wichtig war.

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 für die PS5. Neben der 69,99 Euro teuren Standard-Version bietet Sony eine digitale Deluxe Edition zu „Astro Bot“ an. Für 79,99 Euro erhalten Käufer die folgenden Inhalte:

Astro Bot

Astros Yharnam-Jäger-Outfit*

Astros Goldenes Outfit*

Neontraum-Dual-Speeder-Farbe*

Champion-Gold-Dual-Speeder-Farbe*

Zehn PSN-Avatare

Digitaler Soundtrack und Kunstgalerie

* Werden im Spiel freigeschaltet

Wie Creative Director Nicolas Doucet in einem Interview in dieser Woche andeutete, könnte neben der PS5-Fassung irgendwann eine PC-Umsetzung erscheinen. Auch zu den geplanten Post-Launch-Inhalten verlor Doucet ein paar Worte.

