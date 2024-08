Astro Bot: Nachfolger beschlossene Sache? Trophäenliste steht bereit und liefert Hinweis

Ende der kommenden Woche steht uns mit dem charmanten Plattformer „Astro Bot“ aus dem Hause Team Asobi der nächste vielversprechende PS5-Exklusiv-Titel ins Haus.

Wie bei großen Titeln üblich, fand bei „Astro Bot“ ebenfalls kurz vor dem Release die Trophäenliste den Weg ins Netz. Um die begehrten Trophäen freizuschalten, müsst ihr in der Welt von „Astro Bot“ beispielsweise Puzzleteile finden, wichtige Teile eures Raumschiffs aufspüren oder die teilweise gute versteckten Bots retten.

Gleichzeitig lieferte die Trophäenliste, die ihr bei den Kollegen von Exophase findet, einen möglichen Hinweis auf die Zukunftspläne von Team Asobi.

Planen die Entwickler bereits mit einem Nachfolger?

Im Detail geht es um die Beschreibung der Platin-Trophäe, die andeutet, dass wir es bei „Astro Bot“ nicht mit dem letzten Abenteuer des sympathischen Protagonisten zu tun haben.

„Alle Trophäen verdient. Gut gemacht und wir sehen uns bei Astros nächstem Abenteuer!“, heißt es in der Beschreibung der Platin-Trophäe.

Ein Satz, den wir in dieser Form nicht zum ersten Mal in einem Projekt von Team Asobi finden. Im PS5-Paket, das an „Astro’s Playroom“ gebunden war, klang die Beschreibung ähnlich und lautete wie folgt: „Alle Trophäen in Astro’s Playroom gefunden. Wir sehen uns bei unserem nächsten Abenteuer!“

Vier Jahre später steht uns nun der Release des nächsten „Astro Bot“-Abenteuers ins Haus. Daher spekuliert die Community, dass die Platin-Trophäe des Plattformers erneut auf ein weiteres Projekt hindeuten könnte.

Wie steht Team Asobi zu einem PC-Port?

In einem kürzlich veröffentlichten Interview stellte Creative Director Nicolas Doucet noch einmal klar, dass die Entwickler von Team Asobi bei „Astro Bot“ bewusst auf eine PlayStation VR2-Unterstützung verzichteten. Eine Entscheidung, an der das Team auch langfristig festhalten wird.

Offener steht das Team da schon einer PC-Umsetzung des Plattformers gegenüber. Diesbezüglich deutete Doucet an, dass „Astro Bot“ genau wie andere PlayStation-Titel der Vergangenheit den Weg auf den PC finden könnte. Im Endeffekt sei es jedoch an der Community, zu verdeutlichen, dass die entsprechende Nachfrage vorhanden ist.

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 für die PS5.

