Astro Bot: Über 70 Tierarten enthalten – Design der Gast-Bots erklärt

Team Asobis Studio-Leiter hat erklärt, wie Astros Spielwelt erweitert wurde. Zudem ging es um das Design der VIP- und Gast-Bots, die an bekannte PlayStation-Helden angelehnt sind.

Die Veröffentlichung des neuen „Astro Bot“-Abenteuers rückt näher! In weniger als zwei Wochen kommt der PS5-Exklusivtitel auf den Markt – genauer geschrieben am 6. September.

Wie das Charakter-Design des knuffigen Roboters entstanden ist, erklärt euch Sony heute auf dem offiziellen PlayStation Blog. Dabei wurde ein Abschnitt der Spielwelt des kommenden Ablegers gewidmet. Die darin genannten Details möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Dank der 4K-Auflösung gibt es „in allen Bereichen mehr Details“ und zudem eine „höhere Wiedergabetreue“, die sich auf die Pflanzen- und Tierlandschaft des Spiels auswirkt.

Freut euch auf eine vielfältige Tierwelt in Astro Bot

In der Tat soll die Tierwelt sehr umfangreich ausfallen. Etwa 70 neue Tiere werdet ihr zu Gesicht bekommen. Darunter befinden sich winzige Insekten, aber auch riesige Elefanten. Alle von ihnen haben die selbe Designsprache wie die vielen Bots. Und auch Power-Ups wie der Bulldoggen-Boost haben diese Eigenschaften.

Erneut haben friedliche Wesen blaue LEDs und feindlich gesinnte Kreaturen rote LEDs. Auf diesem Markenzeichen hat das Entwicklerteam weiter aufgebaut.

Als Nächstes geht’s um die VIP- und Gast-Bots. Gastauftritte sind an sich nichts Neues in der Reihe, aber diesmal haben die Entwickler großen Aufwand in die Integration der Roboter-Tribute gesteckt.

Die Bots sollten über ein schickes Science-Fiction-Design verfügen, aber auch über ungewöhnliche Elemente, mit denen gegen das Original-Design verstoßen wurde. Deswegen hat Team Asobi organische Materialien wie die Haare durch Vinyl und Ähnliches ersetzt.

Bei allen Figuren sind die Augen am wichtigsten. Weil jedoch LED-Augen bei cartoonartigen Helden wie Crash Bandicoot nicht funktionieren, tragen solche Bots eine Maske.

„Astro Bot“ könnt ihr für 69,99 Euro im PlayStation Store vorbestellen. Bevorzugt ihr die physische Edition, könnt ihr diese zum gleichen Preis im PS Direct Store erwerben. Möchtet ihr gleich dazu den passenden Controller haben, dann solltet ihr euch diese Spezial-Edition des DualSense-Gamepads anschauen. Allerdings ist das Gerät fast überall schon vergriffen.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren