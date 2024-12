Turok Origins: Legendäre Serie kommt auf die PS5 – Trailer und erste Details

Bei den diesjährigen „Game Awards“ räumte vor allem der Mega-Platformer „Astrobot“ richtig ab. Doch das Augenmerk lag dort genauso auf den zahlreichen Neuankündigungen, zu deren Highlights Naughty Dogs neuer PS5-Exklusivtitel „Intergalactic: The Heretic Prophet“ zählte. Aber der große Event aus dem Peacock Theater in Los Angeles hatte auch etwas ganz Besonderes für die Generation N64 in petto.

Die Rede ist von dem bevorstehenden „Turok Origins“, bei dem es sich nicht um ein Remaster, Remake oder Remix alter Erfolge handelt, sondern um einen nigelnagelneuen Ableger der Kult-Serie. Als Entwickler zeichnet Saber Interactive verantwortlich, die zuletzt mit dem Third-Person-Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ brillierten.

Was manchem „Turok“-Langzeitfan nicht gefallen könnte, ist der Umstand, dass Saber auch bei „Turok Origins“ auf eine Third-Person-Kameraperspektive setzen wird. Das Hauptthema bleibt indes gleich: Spieler übernehmen die Rolle legendärer Turok-Krieger und treten gegen einen Pulk aus Dinosauriern sowie Aliens an. Letztere gedenken natürlich, die Menschheit auszulöschen, was es zu verhindern gilt.

Der im Rahmen der „Game Awards 2024“ gezeigte Trailer zu „Turok Origins“.

Turok Origins: Einzelspieler- oder Koop-Shooter?

Bei der Frage nach den Spielmodi wird „Turok“ seinen Wurzeln nicht untreu. Konkret bedeutet das, dass „Turok Origins“ sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modi enthalten soll, in denen das Setting des Spiels – die offenbar recht vielfältig gestalteten „Lost Lands“ –, gemeinsam mit Freunden erkundet werden dürfen.

Als zentrales Gameplay-Element wird die Möglichkeit angeführt, DNA von besiegten Feinden zu extrahieren. Die DNA kann dazu verwendet werden, Waffen und Fähigkeiten in Echtzeit zu verbessern. Dies umfasst sowohl optische Änderungen als auch funktionale Verbesserungen, etwa mehr Schaden, schnelleres Nachladen oder zusätzliche Effekte wie Betäubungsschaden.

Darüber hinaus bieten DNA-Verbesserungen Zugang zu speziellen Kräften und Fähigkeiten. Diese können neue Angriffstypen, Schutzmechanismen oder Bewegungsfähigkeiten umfassen, die sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt hilfreich sind. Übrigens beeinflussen derlei Upgrades auch das Aussehen von Spielercharakteren, was den Fortschritt sichtbarer macht und eine individuelle Note hinzufügt.

Auch ein Dino-Shooter:

„Turok Origins“ ist momentan für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC (Steam) geplant; der Release-Termin oder -Zeitraum steht noch aus. Das Spiel basiert auf der gleichnamigen Comic-Serie, die erstmals in den 1950er Jahren erschien. Die ursprünglichen Geschichten handeln von einem jungen amerikanischen Ureinwohner, der in einem Tal voller Dinosaurier gefangen ist.

Weitere Meldungen zu Saber Interactive, Turok, Turok Origins.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren