Son and Bone: Dino-Shooter für PS5 veröffentlicht – PSN-User offenbar zufrieden

Die Entwickler haben Wort gehalten und am heutigen Donnerstag (4. September 2024) den Ego-Shooter „Son and Bone“ sowohl für die PS5 als auch für den PC veröffentlicht.

Schon der kürzlich vorgestellte Gameplay-Trailer hatte das Interesse vieler Spieler geweckt. Nun muss sich zeigen, wie gut der Action-Titel tatsächlich ist. Die ersten User-Wertungen stimmen jedoch optimistisch.

Wie schneidet Son and Bone bisher ab?

Während auf den Webseiten der Review-Aggregatoren wie etwa Metacritic.com bisher noch keine Wertungen für „Son and Bone“ eingegangen sind, lässt sich zumindest im offiziellen PlayStation Store ein erstes Stimmungsbild ablesen.

Dort haben die Benutzer zum aktuellen Zeitpunkt immerhin 4,44 von maximal fünf Sternen vergeben. Zwar sind bisher erst 43 Stimmen eingegangen, es kann und wird sich demnach bestimmt noch einiges ändern. Doch zumindest scheint „Son and Bone“ kein absoluter Flop zu sein.

Die Wertungen liegen auf jeden Fall deutlich über dem Niveau vom oftmals stark kritisierten „Quantum Error“. Demnach hat Entwickler TeamKill Media wohl aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und nochmals eine Schippe drauflegen können.

Nachfolgend der Launch-Trailer:

Um was geht es überhaupt bei Son and Bone?

„Son and Bone“ ist das neueste Spiel des Entwicklerstudios TeamKill Media. Das hatte bereits im vergangenen Jahr mit „Quantum Error“ seine Vorliebe für zünftige Shooter-Kost demonstriert. Außerdem stammt das düster inszenierte Actionspiel „Kings of Lorn: The Fall of Ebris“ aus den Händen dieses Teams aus den USA. Es hat sich in den vergangenen Jahren eine gewisse Expertise für brachiale Gefechte aufbauen können. Genau das ist auch vom neuesten Werk zu erwarten.

Bei „Son and Bone“ handelt es sich ebenfalls um einen Ego-Shooter, bei denen effektvoll inszenierte Kämpfe im Fokus stehen. Die Story fängt eigentlich recht unscheinbar an: Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sheriff Sam Richter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Geisel zu retten. Doch bei einer wilden Verfolgungsjagd gelangt er plötzlich in eine Welt voller Dinosaurier und anderer prähistorischer Kreaturen.

Auf der Suche nach einem Weg zurück in seine Gegenwart muss Sam Richter ums nackte Überleben kämpfen. Glücklicherweise steht ihm nicht nur ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung, sondern auch eine Art von Greifhaken, um sich blitzschnell durch die Gegend zu bewegen.

