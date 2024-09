Son and Bone: PS5-Dino-Shooter hat einen Termin, der unmittelbar bevorsteht

Son and Bone:

Mit "Son and Bone" veröffentlicht TeamKill Media einen Ego-Shooter, der klassische und moderne Gameplay-Elemente kombiniert. Der Termin steht fest und schon in dieser Woche geht es los.

TeamKill Media veröffentlicht den Dinosaurier-Ego-Shooter „Son and Bone“ für PS5 und PC. Darin übernehmen die Spieler die Rolle von Sheriff Sam Richter, der nach einem Überfall auf eine Farm in Patchwork, Montana, auf eine gefährliche Mission geht.

Sein Ziel: Die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und eine Geisel retten. Doch auf seiner Verfolgungsjagd wird Sam in eine fremde Welt katapultiert, die von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern bevölkert ist. In dieser unwirtlichen Umgebung kämpft er ums Überleben, um den Weg zurück zur Gegenwart zu finden.

Release-Termin von Son and Bone steht fest

Nachdem im Zuge der Ankündigung von “Son and Bone” kein Release-Termin genannt wurde, holte TeamKill Media die Bekanntgabe nach – mit einer Überraschung: Schon am morgigen 4. September 2024 landet der Titel im PlayStation-Store für PS5 und im Epic-Games-Store für den PC.

In beiden Stores ist “Son and Bone” noch ohne Preis gelistet. Und auch die ersten Test-Wertungen stehen aus. Da TeamKill Media hinter dem enttäuschenden “Quantum Error” mit einem Metascore von 40 steht, bleibt abzuwarten, wie sich der Dino-Shooter schlägt. Auf die PSN-Wunschliste darf der Titel weiterhin gepackt werden.

Mit „Son and Bone“ versprechen die Entwickler eine Mischung aus Old-School- und modernen Shooter-Elementen. Spieler können sich laut TeamKill Media auf intensive, schnelle Bewegungen einstellen, die durch Doppelsprünge und den Einsatz eines Greifhakens noch dynamischer werden.

Hinzu kommt die Möglichkeit, die Gegner mit brutalen Finishing-Moves niederzustrecken. Dabei stehen den Spielern zahlreiche Dinosaurier gegenüber, darunter Raptoren und Tyrannosaurus rex.

Ein Video mit Gameplay-Eindrücken liefert die nachfolgend verlinkte Meldung:

Bei der Bekämpfung der prähistorischen Reptilien steht eine breite Auswahl an Waffen aus verschiedenen Epochen zur Verfügung, darunter Revolver und auch Raketenwerfer. Eines der Highlights von “Son and Bone“ sei das Fehlen eines Nachladesystems. “Niemand hat Zeit zum Nachladen“, so TeamKill Media.

