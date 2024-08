Son and Bone: Dino-Shooter „sehr, sehr bald“ für PS5 – Gameplay-Trailer

Son and Bone:

Der nächste Dino-Shooter nähert sich der Zielgeraden. Vor dem Launch zeigt sich “Son and Bone” in einem Gameplay-Trailer.

TeamKill Media hat einen neuen Gameplay-Trailer sowie Screenshots zum Dinosaurier-Ego-Shooter “Son and Bone” veröffentlicht und Angaben zum Release gemacht. Demnach werde der Titel schon “bald… sehr, sehr bald” für die PS5 erscheinen. „Ernsthaft“, ergänzte der Entwickler.

Der Trailer, der weiter unten zur Ansicht bereitsteht, macht einen ziemlich abgedrehten Eindruck. Während – vor allem in Hinblick auf das Vorgängerspiel „Quantum Error“ – kein AAA-Spiel mit überragenden Qualitäten erwartet werden sollte, bietet “Son and Bone” eine rasante Shooter-Kost mit Dinos, Explosionen und übernatürlichen Ereignissen.

Die Jagd nach Banditen endet in einer Dino-Hatz

Zur Handlung schreibt TeamKill Media: Als eine lokale Farm in Patchwork, Montana, von einer Gruppe gefürchteter Banditen überfallen wird, begibt sich Sheriff Sam Richter auf die Mission, sie zur Rechenschaft zu ziehen und die Geisel zu befreien.

Doch während seiner Verfolgungsjagd findet sich Sam in einer fremden Welt wieder, bevölkert von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern, und muss nun um sein Überleben kämpfen, um zurück zur Erde zu gelangen.

Laut Entwickler bietet “Son and Bone” eine Mischung aus Old-School- und modernen Elementen. Inbegriffen seien eine intensive Darstellung von schnellen Bewegungen und Doppelsprüngen. Ebenfalls kommt ein Greifhaken zum Einsatz.

Mit den brutalen Feindfinishern (Judgements) haben Spieler die Möglichkeit, ihre Gegner wenig wohlwollend niederzumetzeln. Dabei stehen sie einer Vielzahl an Dinosauriern gegenüber, darunter Raptoren, Tyrannosaurus rex und Co.

Im nachfolgenden Video sind einige der Tierchen zu sehen:

Mit einer breiten Auswahl an Waffen aus verschiedenen Epochen, vom Revolver bis zum Raketenwerfer, bietet “Son and Bone” laut Hersteller genügen Werkzeuge, um sich gegen die gefräßigen Widersacher zur Wehr zu setzen. Es gebe keinen Mangel an Optionen für die “vollständige Zerstörung”.

Weitere Einzelheiten zur Geschichte und zum Spiel selbst sind in der ursprünglichen Ankündigung zusammengefasst:

Sobald der genaue Termin von “Son and Bone” folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Im PlayStation-Store kann der Dino-Shooter bereits auf die Wunschliste gepackt werden. Nachfolgend einige Bilder zum neusten Werk von TeamKill Media:

