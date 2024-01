Son and Bone: Quantum Error-Macher stellen Dino-Shooter für die PS5 vor

Mit dem Horror-Titel „Quantum Error“ veröffentlichten die Indie-Entwickler von TeamKill Media im letzten Herbst ihr erstes großes Projekt für die PS5.

Leider wurde „Quantum Error“ den Erwartungen weder im technischen noch im spielerischen Bereich gerecht, was für enttäuschende Wertungen sorgte. In einer aktuellen Mitteilung wies TeamKill Media darauf hin, dass das Studio in diesem Jahr einen weiteren Anlauf wagt.

So arbeiten die Entwickler derzeit an „Son and Bone“ für die PS5. Bei „Son and Bone“ handelt es sich um einen klassischen First-Person-Shooter, in dem uns allerlei Dinosaurier nach dem Leben trachten.

Wie der erste offizielle Trailer verdeutlicht, sehen wir uns unter anderem mit Velociraptoren, einem T-Rex, Triceratopsen oder auch Dino-Mensch-Hybriden konfrontiert.

Eine ungeplante Reise in eine prähistorische Welt

Die Geschichte von „Son and Bone“ dreht sich laut Entwicklerangaben um den Sheriff Sam Judge, der in Patchwork (Montana) für Recht und Ordnung sorgt. Eines schicksalsträchtigen Tages beantwortet Judge den Notruf einer Farm. Deren Bewohner wurden von Banditen überfallen und befinden sich in großer Gefahr.

Sam zögert nicht lange und macht sich auf, um die genommenen Geiseln zu retten und die Banditen zu überwältigen. Bei diesem Vorhaben wird Sam durch die mysteriösen Motive derer, die er verfolgt, in eine andere Welt versetzt, die von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern bevölkert wird.

In der Rolle von Sam Judge stehen wir in „Son and Bone“ vor der Aufgabe, zu überleben und einen Weg zurück zur Erde zu finden. Weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Shooters möchten die Entwickler von TeamKill zu einem späteren Zeitpunkt nennen. Bis es so weit ist, müssen wir uns mit dem offiziellen Enthüllungs-Trailer arrangieren.

Dieser liefert uns erste Eindrücke aus dem Shooter und steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit. Das präsentierte Gameplay-Material basiert dabei auf der Unreal Engine. Die Szenen verdeutlichen uns, dass es im neuen Werk von TeamKill Media deutlich actionreicher zugeht als noch in „Quantum Error“.

„Son and Bone“ erscheint im Laufe des Jahres 2024 für die PS5.

