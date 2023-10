Quantum Error: Statement nach kritischen Reviews – „Wird uns nicht aufhalten“

Am gestrigen Montag sind die ersten Testwertungen zu „Quantum Error“ eingetroffen. Davon ist keine einzige positiv ausgefallen, was sich in einem Metascore von nur 47 Punkten widerspiegelt.

Nahezu alles haben die Tester am kosmischen Horror-Shooter kritisiert. Weder das Gameplay, die Steuerung, die Dialoge noch die Performance können hier überzeugen. Lediglich der gelungene Story-Ansatz wird positiv hervorgehoben.

Kurz nachdem die kritischen Reviews online gegangen sind, veröffentlichte TeamKill Media (der zuständige Entwickler) ein Statement. Hier gehen sie auf die vielen negativen Kommentare ein.

Stolz aufs Spiel

Zu Beginn ihres Statements stellt das Entwicklerstudio klar: „Wir sind stolz auf unser Spiel und nehmen all die Kritik als Kompliment, wenn wir mit AAA-Budget-Spielen verglichen werden, obwohl wir eindeutig ein Indie-Unternehmen mit einem kleinen Budget sind, was zu Einschränkungen führt. Jeder, der uns in den sozialen Medien verunglimpft oder sich darüber freut, wird uns nicht aufhalten oder unsere Arbeit ändern.“

Das Studio kann es kaum erwarten, bis die Spieler „Quantum Error“ zocken können. Außerdem versprechen die Mitarbeiter, sich zukünftig zu verbessern und dank größeren Budgets mehr zu bieten. Negative Stimmen werden an ihrer Entschlossenheit und den kommenden Spielen nichts ändern.

„Einige Leute werden unser Spiel nicht mögen und das ist in Ordnung, denn dafür gibt es eine Menge anderer Spiele, die man wählen kann. Konstruktive Kritik nehmen wir an“, heißt es im Anschluss.

Am Ende erklärt TeamKill Media, dass „Quantum Error“ kein modernes Spiel darstellt. Es sei eher darauf ausgelegt, nach den Tutorials frei zu erkunden und Dinge selbst herauszufinden.

„Quantum Error“ kommt am 3. November auf den Markt – vorerst nur für PS5. Der Preis beträgt 59,99 Euro, wobei Plus-Abonnenten noch zehn Prozent sparen können. Umsetzungen für die Xbox Series X/S und den PC folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Egal, wie der Shooter letztendlich bei den Spielern ankommt: Um den finanziellen Aspekt brauchen sich die Entwickler keine großartigen Sorgen machen. Denn die Anzahl an digitalen Vorbestellungen reichte aus, um das Geld für die Produktion einzuspielen. Mit allen weiteren Verkäufen nimmt TeamKill Media Gewinne ein.

