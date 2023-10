Quantum Error: PS5-Titel überwindet finanzielle Hürde vor dem Launch

“Quantum Error” wird zwar erst am 3. November 2023 zeitexklusiv für die PS5 auf den Markt gebracht. Doch kommerziell betrachtet ist der mystische Shooter schon jetzt ein voller Erfolg.

So gab TeamKill Media in einem Beitrag auf Twitter/X bekannt, dass allein die digitalen Vorbestellungen dabei halfen, die Produktion von “Quantum Error” vollständig zu finanzieren. Das heißt, die Kosten wurden gedeckt und mit weiteren Verkäufen werden Gewinne erwirtschaftet, die in weitere Produktionen fließen können.

“Wir möchten uns bei allen, die Quantum Error vorbestellt haben, ganz herzlich bedanken und sie umarmen. Seit gestern Abend haben wir unser Budget, das wir während der Entwicklungszeit in das Spiel gesteckt haben, allein durch die digitalen Vorbestellungen zurückverdient”, heißt es auf dem Twitter/X-Account von “Quantum Error”.

Letztendlich birgt die Entwicklung von Spielen ein gewisses Risiko, insbesondere für kleinere Studios wie TeamKill Media, bei denen ein einziger Misserfolg das gesamte Unternehmen in den Ruin treiben kann. Daher ist die schon jetzt kostendeckende Entwicklung für das Studio ein wichtiger Schritt.

Spieler, die ebenfalls eine Vorbestellung aufgeben möchten, können “Quantum Error” im PlayStation Store kaufen und profitieren von einem dreitägigen Vorabzugang. PlayStation Plus-User erhalten zudem einen 10-Prozent-Rabatt, der den zu zahlenden Betrag auf 53,99 Euro reduziert. Auch eine Disk-Version steht zum Kauf bereit, beispielsweise bei Amazon*.

Test-Wertungen liegen zu “Quantum Error” noch nicht vor, was sich in Kürze ändern sollte. Spätestens mit der Freischaltung des Vorabzugangs werden Spieler aus erster Hand erfahren, ob das investierte Geld gut angelegt ist.

“Quantum Error” wird ebenfalls für PC und Xbox Series X/S erscheinen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Die bisherigen Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

