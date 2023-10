Quantum Error: Entwickler über die Spielzeit, möglichen DLC und die eingestellte PS4-Version

Ende Juli räumten die Entwickler von TeamKill Media ein, dass die geplante PS4-Version von „Quantum Error“ nicht mehr erscheinen wird, da es nicht möglich ist, die bestehende Version des Titels in einer hochwertigen Version auf Sonys alte Konsole zu portieren.

Neben einer deutlich abgespeckten Grafik hätten vor allem mehr als 150 Ladebildschirme die immersive Horror-Erfahrung zerstört. Im Interview mit Gamingbolt ging Studio-Mitgründer Micah Jones noch einmal auf die eingestellte PS4-Version ein. Den Schritt, die Umsetzung für Sonys alte Konsole nicht weiter zu verfolgen, begründete Jones wie folgt: „Anfang 2020 wurden wir erstmals für die PlayStation 5 freigegeben und ermutigt, auch eine PS4-Version zu entwickeln.“

„Wir sind ein kleines Brüderteam mit einem Hauptcomputer für die Entwicklung und einem sekundären Computer für den Levelaufbau. Als wir uns dem Ende der Entwicklung näherten, wussten wir, dass es keine Möglichkeit gab, das, was wir entwickelt hatten, in ein großartiges Spiel für die PS4 umzuwandeln, und kontaktierten Sony, um die PS4-Version zu streichen.“

Vor allem die Tatsache, dass eine Portierung auf die PS4 quasi eine komplette Umgestaltung von „Quantum Error“ vorausgesetzt hätte, führte zum Aus der PS4-Version.

DLC-Pläne spielen eine untergeordnete Rolle

Ein weiteres Thema, über das TeamKill Media sprach, ist der Umfang von „Quantum Error“. Laut Jones werden wir je nach Schwierigkeitsgrad und Spielweise 14 bis 20 Stunden benötigen, um das Horror-Abenteuer abzuschließen. Ein entscheidender Faktor seien hier die optionalen Nebenmissionen, die einen alternativen Blick auf die Geschichte ermöglichen und die Spielzeit um die eine oder andere Stunde erhöhen können.

Auf mögliche DLCs beziehungsweise die Post-Launch-Unterstützung von „Quantum Error“ angesprochen, ergänzte Jones: „Wir haben Ideen für DLCs, aber wir arbeiten an einer Xbox- und einer verbesserten PC-Version mit Nvidia-Technologie und haben technisch gesehen mit den frühen Entwicklungsarbeiten an Quantum Error Teil 2 begonnen, sodass wir nicht sicher sind, ob wir überhaupt die Zeit für einen DLC einplanen können.“

Zwar könnte das Feedback der Spielerinnen und Spieler nach dem Release von „Quantum Error“ zu möglichen DLCs führen, lieber wäre es den Entwicklern jedoch, sich direkt auf die Arbeiten am Nachfolger zu konzentrieren. Wie in dem Interview noch einmal betont wurde, wurde der Weltraum-Horror nämlich von Anfang an als Trilogie geplant.

Weitere Meldungen zu Quantum Error:

„Quantum Error“ wird am 3. November 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen zudem Umsetzungen für den PC und die Xbox Series-Konsolen. Wie TeamKill Media vor wenigen Wochen einräumte, handelte es sich bei der PlayStation 4 nicht um die einzige Konsole, die dem Studio Kopfzerbrechen bereitete.

Insbesondere die überschaubare Hardware-Leistung der Xbox Series S erschwert die Portierung auf die kleine Schwester der Xbox Series X erheblich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Quantum Error.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren