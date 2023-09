Quantum Error: 4K und 60FPS auf der PS5 bestätigt – Aber was ist mit HDR?

In dieser Woche sprachen die Verantwortlichen von TeamKill Media nicht nur über die Gründe, die zu der Entscheidung führten, die PlayStation 4-Version des Weltraum-Horrors „Quantum Error“ einzustellen.

Darüber hinaus lieferte uns das Studio ein Update zur technischen Umsetzung auf der PlayStation 5 und gab bekannt, dass mittlerweile eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde angepeilt wird, nachdem das bisherige Ziel in einer 2K-Auflösung bestand.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Quantum Error auf der PS5 jetzt mit 4K bei 60FPS und nahtlosem Gameplay unter vollständiger Nutzung von UE5 Lumen läuft“, so das Studio.

Doch während die 60 Bilder die Sekunde stabil dargestellt werden sollen, setzt TeamKill Media bei der Auflösung von „Quantum Error“ auf der PlayStation 5 auf eine dynamische Auflösung. Je nachdem, wie viel auf dem Bildschirm gerade los ist, wird die native Auflösung dynamisch angepasst und anschließend auf ein scharfes Bild in 4K hochskaliert.

Weiter führte das Studio aus, dass sich Spielerinnen und Spieler von „Quantum Error“ auf der PlayStation 5 auf einen Horror-Titel einstimmen dürfen, der regen Gebrauch von den exklusiven Features der Sony-Konsole macht. Während die schnelle SSD zu einer nahtlosen Spielerfahrung führt, werden das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers genutzt, um für eine noch dichtere Atmosphäre zu sorgen.

Ein Fragezeichen steht aktuell noch hinter einer möglichen HDR-Unterstützung auf der PlayStation 5. Wie TeamKill Media auf Nachfrage eines Twitter-Nutzers einräumte, wird die PS5-Version von „Quantum Error“ nach dem aktuellen Stand der Dinge ohne die Unterstützung der HDR-Funktion erscheinen.

Denkbar wäre allerdings, dass dieses Feature nach dem PlayStation 5-Release von „Quantum Error“ nachgereicht wird.

Weitere Meldungen zu Quantum Error:

„Quantum Error“ wird ab dem 3. November 2023 für die PlayStation 5 erhältlich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt werden zudem der PC und die Xbox Series X/S versorgt. Hier bereitet den Entwicklern vor allem die Portierung auf die Xbox Series S Kopfzerbrechen, die sich aktuell in einem „technisch inakzeptablen Zustand“ befinden soll.

We’ve continued testing on QE to get things as perfect as possible and

we are excited to say that PS5 QE will now run at 4K 60FPS with seamless gameplay fully using UE5 Lumen; originally the game was 2K but we managed to optimize and push things even further to our original…

— QUANTUM ERROR (@Quantum_Error) September 4, 2023