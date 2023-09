Quantum Error: PS4-Version hätte eine „komplette Umgestaltung“ benötigt

Im Juli entschied sich Teamkill Media dazu, die PS4-Version von „Quantum Error“ einzustellen. Ursprünglich war noch geplant, die Last-Gen-Fassung etwas später herauszubringen, um die PS5-Leistung voll auszuschöpfen. Weil eine Version für die alte PS4 zu viele Abstriche erfordert hätte, entschied sich das Team jedoch dagegen.

Jetzt ging Studio-Inhaber und Mitbegründer Micah Jones in einem Gespräch weiter auf die gestrichene Old-Gen-Version ein. Als sich die Entwicklung dem Ende näherte, wurde klar: Eine PS4-Version würde „einen kompletten Umbau“ benötigen.

Es wäre fast so gewesen, als würde man bei Null anfangen. Sowohl die Zeit als auch ein eigenes Team für eine PS4-Version hat hierfür gefehlt. Deshalb kontaktierten die Verantwortlichen Sony, um die Portierung zu canceln.

Mindestens 150 Ladebildschirme auf PS4

Jones erklärte anschließend, welche Änderungen auf der PS4 notwendig gewesen wären. Nicht weniger als 150 Ladebildschirme wären wegen der fehlenden SSD ins Spiel gekommen. Außerdem hätten die Entwickler die globale Beleuchtung und Nanite entfernen müssen. Letzteres ist das virtualisierte Geometriesystem der Unreal Engine 5.

Auch die Bildwiederholrate und grafische Elemente wie die Untergrundstreuung hätten verringert werden müssen. Viele Assets wären dadurch nutzlos gewesen. Des Weiteren wären einige Bosskämpfe und Cutscenes anders ausgefallen. „Das Spiel würde völlig anders aussehen und sich anders spielen“, macht Jones klar.

Die Speichergröße wäre nicht verschont geblieben: „Unser Spiel ist fast 90 GB groß, und wenn wir eine PS4-Version gebaut hätten, wäre es noch größer geworden.“

Weitere Meldungen zu „Quantum Error“:

Der Weltraum-Horror-Shooter kommt am 3. November für PS5 auf den Markt. Zu einem späteren Zeitpunkt sind dann der PC und die Xbox Series dran. Gerade mit der leistungsschwächeren Series S hat das Entwicklerteam noch zu kämpfen, wie wir kürzlich berichteten. So sei die aktuelle Version für das günstige Xbox-Modell in einem „technisch inakzeptablen Zustand.“

Quelle: GamingBolt

Weitere Meldungen zu Quantum Error.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren